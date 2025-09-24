為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國運輸部長為我國執言 喊話參與ICAO沒有政治操弄空間

    美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）23日於ICAO大會發表友我言論。（資料照，路透）

    美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）23日於ICAO大會發表友我言論。（資料照，路透）

    2025/09/24 14:36

    〔記者黃靖媗／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會本月23日至10月3日在加拿大蒙特婁總部舉行。美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）23日於大會發言表示，台灣等國際航空利害關係方有意義參與ICAO至關重要，沒有政治操弄的空間。

    達菲表示，所有國際航空的利害關係方，尤其是台灣，能有意義參與ICAO技術性活動至關重要，這個問題上沒有政治操弄的空間。

    達菲指出，這攸關所有人在全球體系中享有的安全及保安，且台灣在當中也是積極一員。

    台灣在1971年失去聯合國會籍後，一直被排除在ICAO之外。過去僅於2013年獲ICAO理事會主席邀請，以貴賓身分參加大會。

    昨日美國在台協會（AIT）也透過社群媒體說明，美國敦促ICAO促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第42屆ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全；美國參議員克魯茲（Ted Cruz）16日也致函美國國務卿魯比歐與運輸部長達菲，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。

