    政治

    參加雙城論壇會被統戰操作？ 陸委會：中共怎會放過蔣市長

    陸委會副主委沈有忠今日接受《Yahoo齊有此理》網路節目訪問表示，中共連藝人、陳之漢都不放過了，怎麼可能放過蔣市長。（翻攝直播）

    陸委會副主委沈有忠今日接受《Yahoo齊有此理》網路節目訪問表示，中共連藝人、陳之漢都不放過了，怎麼可能放過蔣市長。（翻攝直播）

    2025/09/24 14:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府臨時宣布雙城論壇延期，對於台北市長蔣萬安若去參加是否會被中共統戰操作，用來宣傳三個80週年。陸委會副主委沈有忠今日接受《Yahoo齊有此理》網路節目訪問表示，中共連藝人、陳之漢都不放過了，怎麼可能放過蔣市長。

    面對外界質疑陸委會技術性卡關，沈有忠指出，要很遺憾地說，感覺起來好像台北市政府跟上海的距離比較近，反而北市府跟陸委會的距離比較遠，我們是給予協助的單位。

    沈有忠強調，這件事從頭到尾，陸委會第一沒有刁難，第二沒有阻撓，第三我們全力協處，台北市政府在壓線時間送件，我們用最短時間幫他們排除萬難，也提醒他們小心不要觸法的事項。

    沈有忠談及，這個案子基本上來講，我們是採兩條最簡單的紅線，第一個是不要唱和要消滅中華民國主權的主張，第二是不要唱和要用武力來解決兩岸政治分歧。如果蔣萬安市長要講九二共識，就是交給社會去做公評。

    沈有忠說，蔣萬安是非常聰明的一位市長，也知道未來還有一些發展空間，是不是要以台北市長身分去唱和一個只剩下一個中國原則、沒有各自表述的九二共識，去唱和一個只剩下「一國兩制的九二共識」？

    沈有忠強調，根據陸委會所做民調，九二共識在台灣完全沒有市場，所以蔣市長會不會去談九二共識這個議題，其實蔣應該會有自己的判斷。

    對於中國會拿蔣萬安來統戰操作？沈有忠進一步說，中共連藝人、陳之漢都不放過了，怎麼可能放過蔣市長。市長有其特別身分，這個身分來自於過去、現在跟未來，過去部分是蔣家後代，現在部分是首都市長，未來部分哪一天如果真的直攻大位的話，甚至有可能變成我們的總統。

    沈有忠舉例，譬如說蔣市長如果真的不小心說出了九二共識，或者出席一些場合結果被吃豆腐，後面有一些看板標語等，未來如果真的變成總統的話，中共就可以把這些畫面拿來做國際宣傳，聲稱你看連「台灣地區領導人都在談九二共識」，那美國、日本、歐盟在緊張什麼，所以我們當然不希望這種事發生。

