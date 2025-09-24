全力支援花蓮救災 雙十國慶空中首次操演取消

CH-47SD契努克運輸直升機。（慶籌會提供）

2025/09/24 14:35

〔記者李文馨／台北報導〕雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今天下午表示，原訂於9月25日清晨實施的第一次航線空勘，因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，國防部將編組兵力及運用相關機具設備，全力支援救災工作，因此取消第一次航線空勘作業。

慶籌會說明，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機等，9月25日的航線空勘因災情取消，10月2日進行「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練目前則照既定期程進行。

慶籌會提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，一起抬頭揮手為國軍們喝采；如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網（https://rocbirthday.tw/）公告。

