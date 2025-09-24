還原雙城論壇MOU審查與修訂過程 北市勞動局：確實趕不及

北市勞動局今（24）發布聲明解釋，8月28日將職業技能培訓合作備忘錄（下稱職能培訓MOU）送交中央主管機關後，9月24日獲勞動部回文，建議就文字修正並重新進行申請。圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/09/24 15:55

〔記者蔡愷恆／台北報導〕雙城論壇原訂於明日登場，卻在這週因MOU尚未確認，延後舉辦時間。台北市政府針對陸委會宣稱雙城論壇之職業技能培訓合作備忘錄「絕無已讀不回」，北市勞動局今（24）發布聲明解釋，8月28日將職業技能培訓合作備忘錄（下稱職能培訓MOU）送交中央主管機關後，9月24日獲勞動部回文，建議就文字修正並重新進行申請。

勞動局表示，過程中陸委會、勞動部都曾口頭要求來回修改內容，就算確認文字方向，北市還需將修訂版提供上海方，雙方須再次確認才能成為可簽署的最終版，溝通時程上確實趕不及。

勞動局說明，自8月28日將職能培訓MOU發文中央後，陸委會於9月12日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍，並在9月18日再次要求市府修訂內容；9月19日市府與陸委會透過電話聯絡，晚間才口頭確認初步文字方向，但仍沒有達成足以完成最終法定程序的版本。陸委會要求修改名稱、內容超過一半，依照規定，更改名稱必須重新送出申請，考量時間緊迫，無法倉促送案。

勞動局強調，雙城之間需要務實交流，陸委會也多次表達對雙城論壇樂見其成，期待獲得中央政府給予明確的支持，達成「雙城好、兩岸好」的目標。

