傅崐萁支持郝龍斌 羅智強稱傅沒表態支持他、倒是傳言很多

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/09/24 14:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長郝龍斌上週登記參選國民黨主席，昨天受訪時提到黨主席選舉不是要選一個立委，也不是要選一個很會質詢的人，被質疑暗指對手、現任立委羅智強。對此，羅智強僅表示，郝龍斌是黨內非常受尊敬的一位前輩；對於同為黨團幹部的國民黨團總召傅崐萁支持郝，羅則笑說，目前傅沒公開表態支持他，倒是傳言很多，對於傅的想法，他會充分尊重。

羅智強表示，這次黨主席選舉不管是他、鄭麗文還是郝龍斌當選，大概就是91分、92分、93分的差別，到底誰是91，誰是92，誰是93，就讓黨員來評價，因為每個人都有各自的長處。

羅智強說，如果大家覺得國民黨需要新的活力、需要世代交替，可能他會是一個比較好的人選，鄭麗文也是一個選項；如果覺得需要服眾望，讓黨內有分量的話，郝龍斌當然是不錯的選擇；如果覺得能夠帶領立法院的兄弟姊妹打團體作戰的話，他也是一個不錯的選項。每個人的優劣都是一體兩面，就讓所有的黨員同志來決定國民黨需要什麼樣的黨主席。

日前傳出國民黨團總召傅崐萁挺郝龍斌，媒體詢問羅智強是否有接到電話要他不要選？羅表示，傅崐萁在大惡罷期間擔任總召，對立法院黨團有非常多的貢獻，「但就我所知，目前他好像沒有公開表態支持我，倒是傳言很多」。而他的個性不會為難任何立法院的兄弟姊妹和夥伴，每個人有每個人的傾向和看法，他覺得都要尊重。

羅智強強調，這並不影響他們在立法院的革命情感和戰鬥情感，心態對了，會發現這些事情都沒什麼那麼嚴重，因為他的心情很簡單，他認為他是最適合當主席的人選，但不是他認為，而是黨員要這麼認為。他也認為目前他和鄭麗文、郝龍斌都是不錯的選項，所以黨員們也不要太緊張，就選擇自己喜歡的。

羅智強強調，對於傅崐萁的想法，他會充分尊重，但就他自己個人來講，還是努力爭取大家的認同，贏得這場主席選舉。

