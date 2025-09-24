為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨支援花蓮！ 張志豪曬車票：組織部趕赴花蓮

    民進黨發言人張志豪表示，民進黨組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中一名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復，他在0923應變工作會議後也立刻趕上火車。（圖擷取自Threads ）

    民進黨發言人張志豪表示，民進黨組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中一名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復，他在0923應變工作會議後也立刻趕上火車。（圖擷取自Threads ）

    2025/09/24 13:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天潰流釀災，民進黨發言人張志豪表示，民進黨組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中1名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復。張志豪在0923應變工作會議後也立刻趕上火車，至於有關物資及志工人力的投入，必須等災區狀況明朗，稍晚會和黨公職討論後再行評估作業。

    張志豪在社群平台Threads發文表示，一早台鐵恢復列車可到花蓮，在徐國勇秘書長指揮下，組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中1名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復。他在0923應變工作會議後也立刻趕上火車。

    張志豪直言，花蓮黨公職line工作小組昨天即刻運作，副秘書長何博文第一時間和花蓮縣黨部主委嚴献宗及縣議會黨團總召張美慧、胡仁順、林則葹等黨公職展開密切聯繫。至於有關物資及志工人力的投入，必須等災區狀況明朗，稍晚會和黨公職討論後再行評估作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播