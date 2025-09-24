民進黨支援花蓮！ 張志豪曬車票：組織部趕赴花蓮

民進黨發言人張志豪表示，民進黨組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中一名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復，他在0923應變工作會議後也立刻趕上火車。（圖擷取自Threads ）

2025/09/24 13:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天潰流釀災，民進黨發言人張志豪表示，民進黨組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中1名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復。張志豪在0923應變工作會議後也立刻趕上火車，至於有關物資及志工人力的投入，必須等災區狀況明朗，稍晚會和黨公職討論後再行評估作業。

張志豪在社群平台Threads發文表示，一早台鐵恢復列車可到花蓮，在徐國勇秘書長指揮下，組織部一行便搭車趕赴花蓮。其中1名同仁清晨就先陪同嚴献宗主委驅車前往光復。他在0923應變工作會議後也立刻趕上火車。

張志豪直言，花蓮黨公職line工作小組昨天即刻運作，副秘書長何博文第一時間和花蓮縣黨部主委嚴献宗及縣議會黨團總召張美慧、胡仁順、林則葹等黨公職展開密切聯繫。至於有關物資及志工人力的投入，必須等災區狀況明朗，稍晚會和黨公職討論後再行評估作業。

