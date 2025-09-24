陸委會曝一貫道夫妻同時被抓 近200台人遭中共盤查拘禁

陸委會副主委沈有忠今日表示，有台灣一貫道道親去中國觀光旅遊，也被人舉報抓走，一對台灣夫妻就被抓了，太太有放回來，先生目前仍被關在那邊。（翻攝直播）

2025/09/24 13:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委沈有忠今日接受網路節目訪問揭露，目前累計近200名國人赴中遭到中共盤查、拘禁或失蹤，中共持續抓捕台灣一貫親道親，日前台灣有一對夫妻被抓，太太後來釋放，先生仍被關在中國。

沈有忠指出，中共祭出懲獨22條之後，以前去中國沒有事，不代表現在沒事。不管你是不是地方台辦邀請過去的，現在中國國安單位看到是台灣人入境，為了業績就對台灣人展開調查，甚至會要求手機、電腦交出來解碼。

沈有忠談及，最近特別關注的是，又有台灣一貫道道親去中國遭到盤查、拘禁，所以一貫道道親真的不要隨隨便便去中國講四書五經，這不是一件安全的事情。

沈有忠透露，四書五經是中華文化，台灣人去中國講四書五經，中共應該要拍拍手。對岸不是一天到晚在講台灣「去中國化」，結果一貫道去講四書五經也「不行」，就被中國抓起來。

「只是去觀光也被抓！」沈有忠舉例，有台灣一貫道道親只是去中國觀光旅遊，也被人舉報抓走。有一對台灣夫妻就被抓了，太太有放回來，先生目前仍被關在那邊，海基會都有接獲完整的資訊。

沈有忠強調，越來越多的案例告訴我們，一貫道前往中國的風險是逐漸上升，中共對一貫道非常不客氣。中共官媒《人民日報》旗下一個官方平台「俠客島」今年所發布內容，就直接講「一貫道是邪教，我們就是要消滅它」。

沈有忠提及，中共已經一邊講、一邊在抓，現階段已經把一貫道視為眼中釘、肉中刺，所以真的要呼籲台灣的一貫道道親，不要認為去中國大陸玩是安全的。

