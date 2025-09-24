勘災又爆口角 卓榮泰怒回傅崐萁「大家都在救」

行政院長卓榮泰（左二）到花蓮光復勘災，與立委傅崑萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（記者游太郎攝）

2025/09/24 13:35

首次上稿 13:22

更新時間 13:35（補充傅崐萁發言）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，造成光復鄉市區大淹水，造成14死、18傷，最新失聯人數統計118人。行政院長卓榮泰勘災時，認為撤離有瑕疵，未料立委傅崐萁當場要行政院不要推諉責任。卓揆則是拍拍傅的肩膀，不悅怒回「大家都在救」。2人後來在災害應變中心再起衝突，傅繼續砲轟中央，卓揆打斷表示「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」現場火藥味十足，中斷會議。

卓榮泰花蓮勘災心繫百餘失聯者，盼找出撤離計畫看起來有瑕疵的問題後，再進行研究、改進，並非要究責。不過，立委傅崐萁卻認為行政院起初還說沒有立即危險，「不要再攻擊、推諉責任，勇敢面對、把人救出來才是政府該做的事情」，當場槓上卓揆。

2人在馬太鞍溪橋斷橋北端當場起衝突，傅批卓「都是我們在救災」，卓則當場不悅，拍拍傅肩膀說「大家都在救」，認為現在大家都在忙救災，以救災為主，打斷傅崐萁談話後，接續勘災行程。後續2人會議中再起衝突，不歡而散。

傅崐萁批，農業部一直講，講到昨天都說沒有立即危險，但事情一發生，就如同0403大地震，整個網軍側翼全在攻擊，請問徹夜未眠的整個救災團隊，還受到這樣的攻擊，這個社會這個執政的政府良心在哪裡？地方政府在救災救人，全面性的網路攻擊還有沒有人性？現在有人罹難、失聯，這麼多人因為相信行政院稱「沒有立即性的危險」，造成這麼多的人命的傷亡。

他說，權責單位在中央，執政者還在用話術規避所有責任，人民已經受災慘重，行政院向人民認錯的勇氣都沒有嗎？網軍側翼不斷地在罵救災人員，這是台灣社會嗎？這是我們的政府嗎？請大家一起協助災民，這才是我們迫切希望的。請網軍側翼留一點人性，我們救災救人最重要，不要再講其他的。

勘災又提責任歸屬，卓揆怒回傅崐萁「大家都在救」。（記者王峻祺攝）

