樺加沙颱風重創花蓮光復 國民黨照賣「紓壓球」挨轟百年爛黨

2025/09/24 15:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮光復鄉，但花蓮縣長徐榛蔚卻被爆出風災期間人在南韓，引發各界譁然；立法院國民黨團總召、花蓮立委傅崐萁則要求行政院「負起責任」救災，卻被網友批評再度甩鍋中央。同時，中國國民黨仍照常推動「萊爾校長紓壓球」第二波販售，再度引爆民怨。

國民黨昨（23）日下午在臉書粉專宣布，第一波紓壓球僅3分鐘完售，再推第二波販售並於今（24）日開搶，聲稱民眾熱情不只是想「捏爆萊爾校長」，更代表守護司法正義與支持黨工的力量。

然而，花蓮災情嚴峻之際仍行銷周邊商品，立刻在網路上引來批評，「花蓮都災情嚴重還在那邊紓壓球，看起來你們也沒有很在乎啊，什麼都推給中央就好」、「花蓮在淹水，你們在消遣」、「花蓮出這種事情，這個破黨竟然還在賣球？」、「還在紓壓？你家花蓮國國王跟皇后把花蓮搞成怎樣？」、「花蓮淹大水，國民黨在安全的地方大撈錢」、「國民黨怎還有心情在這邊講這些五四三」、「欸，花蓮死那麼多人，你覺得這時候該宣傳賣小物？」

今日下午1時，國民黨再度發文慶祝紓壓球賣光，稱「第一波萊爾校長紓壓球捐款活動在3分鐘內就光速搶光，想不到第二波捐款中萊爾校長紓壓球也撐不過3分鐘！」相關貼文被轉至Threads後，有網友翻出國民黨2018年8月中南部水患時的貼文，當時痛批嘉義、台南、高雄及屏東「民進黨長期執政=長期衰敗+長期淹水？」並在圖片打上大大四字「淹水怪誰」，如今卻在自家災區陷入重創時仍推銷商品，引發廣泛批評。

網友們紛紛留言砲轟「百年爛黨」、「噁心至極」、「到頭來還不是要靠賴清德賺錢」、「淹水的實際作為是發文怪單一政黨，是硬要出國再作秀緊急回國，好像真的很緊張，是無視災情發文賣周邊，這種政黨的支持者是在想什麼？」

