面對中國文攻武嚇 賴總統：導入先進科技、壯大國軍戰力

賴清德總統今主持「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」時指出，面對威權主義擴張及中國的文攻武嚇，必須持續提升戰力。（圖由總統府提供）

2025/09/24 13:17

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今主持「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」時指出，面對威權主義擴張及中國的文攻武嚇，必須持續提升戰力，建構「可恃、可用、可信、全面」的防衛體系，確保國家安全與永續發展，期盼國軍以機動、敏捷為原則，導入新興科技，提升先進軍事科技、武器系統研發與製造量能，讓國軍邁向更現代化、高效率的未來。

賴清德表示，將官是軍隊的核心，肩負領導統御、引領單位向前的重責大任，恭喜樓偉傑、林傳盛晉任中將，2位將軍在心理輔導、反認知作戰、保防安全以及民事協調等政戰工作上，都有非常傑出的表現。尤其，樓將軍在陸軍航特部政戰主任任內，完成傘兵訓練，取得傘兵資格，為官兵樹立良好典範。

賴清德說，恭喜蔡傳聖、喬福駿、蔡明達、林志豪、江毓鉉、李明倫、柴仕傑等7位晉任少將。各位在文宣心戰、新聞應處、戰鬥支援、反潛作戰、武器籌獲等任務都戮力以赴，提升了國軍的聯戰效能，強化整體國防實力，期許榮升的將軍未來以更高標準要求自己，成為官兵的榜樣，不負國家的栽培，帶領部隊在新時代挑戰中不斷精進。

賴清德表示，面對國際上威權主義擴張、來自中國的文攻武嚇，我們必須持續提升戰力，建構「可恃、可用、可信、全面」的防衛體系，確保國家的安全與永續發展。近年來，台灣積極推動國防自主，現在軍工技術和供應鏈量能都有顯著的進步。

賴清德表示，希望國軍「集中資源」、「縮短期程」，以機動、敏捷為原則，導入人工智慧、無人載具等新興科技，來提升台灣在先進軍事科技、武器系統研發與製造的量能，讓國軍邁向更現代化、高效率的未來。各位將軍的任務除了傳承，更要創新；也要遵循務實態度，以實戰化訓練為根本，提升防衛韌性，建構可恃的不對稱戰力。

賴清德強調，政府會做各位和所有國軍弟兄姊妹的後盾，持續推動各項措施，從營舍改善、托育支持，到職能培訓與眷屬照護，全面提升官兵生活品質，希望給國軍最大的支持。

包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令唐華及空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。

賴總統說，晉任中將的樓偉傑在陸軍航特部政戰主任任內，完成傘兵訓練，取得傘兵資格，為官兵樹立良好典範。（圖由總統府提供）

賴清德總統今主持「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」，樓偉傑、林傳盛晉任中將；蔡傳聖、喬福駿、蔡明達、林志豪、江毓鉉、李明倫、柴仕傑等7位晉任少將。（圖由總統府提供）

