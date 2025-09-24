為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    白營要盧秀燕現金多少發一點、盧稱前提是中央要還1千億 綠營批造謠

    民進黨議員陳淑華批盧秀燕，說要中央還中市府一千億元是造謠。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨議員陳淑華批盧秀燕，說要中央還中市府一千億元是造謠。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/24 13:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天針對民進黨團普發現金5萬進行3讀，民眾黨議員江和樹批普發現金5萬是假議題，但若有錢，3千、5千可以發；中市長盧秀燕則表示，前提是中央要還欠台中市前瞻預算1千億元；對此，民進黨議員陳淑華痛批盧秀燕又在造謠，是市府提不出計畫，竟說中央不給，根本在哭窮，分化中央跟地方，市長是無能是怠惰？

    民眾黨議員江和樹今天在議會強調，發5萬元是假議題，若市府有錢，可以發個3千、5千，同時補助中央不發的營養午餐的費用，反正搭公車是10公里免費。

    盧秀燕則表示，要發的前提是中央還中市1千億，前瞻預算高雄1300億，台中市只拿了200多億，所以中央1千億還給台中市，就有能力發。

    民進黨議員陳淑華則批盧秀燕又再造謠，說中央前瞻預算欠台中市1千億，是市府自己不提計畫做不出來，還說人家不補助給市府。

    陳淑華表示，根據市府的資料很清楚，中央挹注台中財源歷年最高，2026年高達1113億，對比盧2019年上任573億，整整增加500多億，是市府自己不會花不會用，對比今年977億，多了400億元，市長是無能是怠惰？

    她強調，去年市長盧秀燕在面對媒體訪問，中央財政困難，台中市可以特別分攤，盧秀燕現在卻哭窮，像文山焚化爐改建，一開始30多億，現在80多億元，市府根本是浪費錢，不知道可以養多少學校，這些錢花到哪裡？

    陳淑華表示，根據市府資料2019年至2024年， 稅收有超收200億，賣地1065億，統籌分配稅款明年增加295億，本來就要照顧市民，卻要中央舉債發現金，她批，盧秀燕言行不一致，根本就是雙標，分化中央跟地方，還分顏色，就是標準的雙標燕，請盧秀燕停止造謠。

