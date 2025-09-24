美日韓聯合聲明引中國不滿 王興煥：聲明沒提卻處處台灣

美國國務卿魯比歐（中）、日本外相岩屋毅（左）及韓國外長趙顯（右）於美東時間22日在紐約會晤，並於會後發布聯合聲明。（資料照，美聯社）

2025/09/24 13:14

〔記者林哲遠／台北報導〕聯合國大會期間，美日韓3國外長共同發表聲明，重申維持台海和平穩定的重要，中國外交部則在第一時間稱「干涉中國內政」，表達強烈不滿。台灣基進黨主席王興煥表示，中國高調表達抗議的原因是，美日韓3國的聯合聲明雖然沒提及台灣，但處處都是台灣，所以不是美日韓「三缺一」，而是美日韓「三加一」，加上台灣。

王興煥指出，結合最近的情勢發展，聯合聲明傳達了3個針對中國的重要戰略訊息，首先，美國的「核保護傘」適用於日韓兩國，美日韓將實質「北約化」。幾天前，美國將俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號部署在釜山港，這是40多年來首次，俄亥俄級核潛艦是世界上最強大的戰略核潛艦，核射擊的範圍達中國東部與北部，這樣的戰略部署已超出維持朝鮮半島現狀的需求。

王興煥續指，第二，美日韓建立情報共享機制，美國在韓國所部署的薩德系統以及陸基移動雷達，能即時監控中國的飛機起降，未來通過情報共享，中國導彈的動態都將被掌握；第三，半導體領域的技術壁壘將對中國造成戰略性嚇阻，美日韓不只半導體技術大國，更是中端半導體市場半邊天，日前日本與沙烏地阿拉伯已經達成稀土開發協議，美國與澳洲也強化了稀土開發，中國稀土供應鏈的優勢將徹底被壓縮。

王興煥強調，以上3個戰略合作領域，台灣都是重要戰略伙伴，半導體領域的技術壁壘不可能排除台灣，台灣也是即時監控中國動態的第一線，台灣納入核保護傘則是默契與最後的嚇阻底牌。

