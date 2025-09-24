為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐榛蔚風災期間人在韓國 張惇涵揭因劉世芳電話才回國

    馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，不過，花蓮縣長徐榛蔚在賴清德總統22日坐鎮中央災害應變中心與台東、花蓮、屏東首長進行視訊連線，徐榛蔚竟缺席。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，不過，花蓮縣長徐榛蔚在賴清德總統22日坐鎮中央災害應變中心與台東、花蓮、屏東首長進行視訊連線，徐榛蔚竟缺席。（資料照）

    2025/09/24 13:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，不過，花蓮縣長徐榛蔚在賴清德總統22日坐鎮中央災害應變中心與台東、花蓮、屏東首長進行視訊連線，徐榛蔚竟缺席。行政院秘書長張惇涵今（24）日受訪時表示，按照立院國民黨團總召傅崐萁的說法，徐榛蔚因為內政部長劉世芳的一通電話才回國。

    寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪行政院秘書長張惇涵，主持人問到，9月21日中央的災害應變中心已經成立了，但當時徐榛蔚不在台灣，她是22日才回到台灣。張惇涵說，他問過劉世芳，劉世芳說原聯繫徐榛蔚，但因徐不在國內，在韓國考察，所以劉世芳後來跟副縣長與主秘有做聯繫，進行撤離事宜。

    張惇涵說，他以前在地方政府待過，如果有預知到颱風，要非常謹慎，因為任何國家對樺加沙颱風預測的路徑，暴風範圍都很大，而且傅崐萁也說，花東地區本來就是迎風面，降雨量非常大，這個是應該是可以預期的。

    張惇涵指出，中央與地方為堰塞湖共聯繫9次左右，中間也進行保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等，此次因颱風樺加沙來勢洶洶，中央災害應變中心20日開設、21日一級開設，劉世芳21日晚間便向政院說明，依照專業評估應該要儘速撤離1800戶、約8500多人，且無法等到22日上午才做決定，因此當天晚間就做撤離準備，22日一早國軍協助花蓮縣政府做大規模撤離。

    傅崐萁言論是否在甩鍋中央。張惇涵則表示，救災不應該是互推責任，中央不會覺得不是中央的責任，地方、中央各有該做的工作，大家應該一起合作，而非推卸責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播