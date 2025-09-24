徐榛蔚風災期間人在韓國 張惇涵揭因劉世芳電話才回國

馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，不過，花蓮縣長徐榛蔚在賴清德總統22日坐鎮中央災害應變中心與台東、花蓮、屏東首長進行視訊連線，徐榛蔚竟缺席。（資料照）

2025/09/24 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，不過，花蓮縣長徐榛蔚在賴清德總統22日坐鎮中央災害應變中心與台東、花蓮、屏東首長進行視訊連線，徐榛蔚竟缺席。行政院秘書長張惇涵今（24）日受訪時表示，按照立院國民黨團總召傅崐萁的說法，徐榛蔚因為內政部長劉世芳的一通電話才回國。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪行政院秘書長張惇涵，主持人問到，9月21日中央的災害應變中心已經成立了，但當時徐榛蔚不在台灣，她是22日才回到台灣。張惇涵說，他問過劉世芳，劉世芳說原聯繫徐榛蔚，但因徐不在國內，在韓國考察，所以劉世芳後來跟副縣長與主秘有做聯繫，進行撤離事宜。

張惇涵說，他以前在地方政府待過，如果有預知到颱風，要非常謹慎，因為任何國家對樺加沙颱風預測的路徑，暴風範圍都很大，而且傅崐萁也說，花東地區本來就是迎風面，降雨量非常大，這個是應該是可以預期的。

張惇涵指出，中央與地方為堰塞湖共聯繫9次左右，中間也進行保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等，此次因颱風樺加沙來勢洶洶，中央災害應變中心20日開設、21日一級開設，劉世芳21日晚間便向政院說明，依照專業評估應該要儘速撤離1800戶、約8500多人，且無法等到22日上午才做決定，因此當天晚間就做撤離準備，22日一早國軍協助花蓮縣政府做大規模撤離。

傅崐萁言論是否在甩鍋中央。張惇涵則表示，救災不應該是互推責任，中央不會覺得不是中央的責任，地方、中央各有該做的工作，大家應該一起合作，而非推卸責任。

