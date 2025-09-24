柯文哲強調無公益侵占 林智群酸：民眾黨是廟、主神怎可能侵吞自己錢？

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/09/24 14:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院昨（23）日續審前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，柯文哲在庭末發言，否認涉及任何不法，強調自己絕無公益侵占，並痛批本案堪稱濫訴。對此律師林智群表示，阿北的想法是這樣的，民眾黨是一間廟，阿北就是主神，信徒捐錢，是捐給主神，不是捐給廟，檢察官怎麼可以說主神侵占了香油錢？

柯文哲昨日強調，他並未涉及公益侵占，希望法院能參考過去判決經驗，認為本案屬於「濫訴」，即使重來一遍也不會涉及金錢問題，自己並無犯罪意圖。他進一步表示，「KP秀」僅是團隊規劃的媒體宣傳手法，目的是帶出「好笑、好玩」的效果，批評檢方將其誤解為犯罪操作，根本是小題大做。

請繼續往下閱讀...

林智群在臉書PO文表示，阿北的想法是這樣的，民眾黨是一間廟，阿北就是主神，信徒捐錢，是捐給主神，不是捐給廟，檢察官怎麼可以說主神侵占了香油錢？就算是廟裡的帳目不清（錢不見了，跑到主神衣服裡面），主神都沒意見了，你檢察官是在雞婆什麼？

林智群大酸，主神怎麼可能侵吞自己的錢？這些都是他的錢！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法