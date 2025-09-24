館長事業走下坡 沈榮欽分析：交到「這位」壞朋友

柯文哲8日7000萬交保，柯文哲步出地檢署，大批支持者在場外聲援，柯文哲在黃國昌與館長陳之漢等人開道離開。（資料照）

2025/09/24 15:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最初以「挺台反共」的形象擄獲大批粉絲，不過近年立場鬼轉，不但二訪中國，還大力宣揚中國的美好，遭到許多粉絲反彈謾罵，而館長旗下的事業也正在走下坡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，館長交到壞朋友，在錯誤的道路上越走越遠，終於走到了習近平的身邊。可惜的是，他費盡心力拍中國馬屁，最後還是沒能換得中國允許直播帶貨，和黃國昌今日的若即若離一樣，都當他是個夜壺。

沈榮欽在臉書PO文表示，曾說館長就是交到壞朋友，才一步一步墮落，這不僅是指拉他進入黑道的朋友，更是他政治的盟友，館長從被霸凌的單親家庭小孩到加入黑道逞威風、從家庭一貧如洗到個人創業有成、從不學無術的壞小孩到直言不諱的直播主，都是他吸引觀眾的要素，在政治上，館長成名後，藍綠兩黨都待之如上賓，因為館長抓住民間情緒，以素樸的反共語言獲取關注，更獲得綠營喜愛，尤其是蔡英文總統參加他的直播後，讓他的聲勢達到頂峰。

沈榮欽指出，要知道黑道能夠和警察局長有交情已經是成就，總統親自蒞臨更是無上光榮，這不免讓他膨脹起來，例如後來他說自己一通電話就能號召百萬人。膨脹也罷，偏偏他在這時交到了一個壞朋友，影響了他的一生，這人就是黃國昌。

沈榮欽續指，要知道館長反共只是基於素樸的民間感受，談不上多深的理念，他在社會摸爬滾打這麼多年，膝蓋之軟與舌頭之勤，才是他的真本色，直播中說過無數狠話的硬漢形象只是人設，黃國昌的美國法律博士學位和咆哮質詢，讓學位不高的館長多少有些羨慕。尤其是和黃國昌舉辦反紅媒遊行成功後，不僅讓他不可一世，也讓他堅信盟友黃國昌。

沈榮欽分析，在黃國昌的影響下，館長漸漸地從反綠營到走向白營。當館長遭到槍擊時，他犯了一個大錯，邀請在實際訴訟上一敗塗地的黃國昌擔任辯護律師。結果在黃國昌的影響下，一直到結案，黃國昌雖然沒能提出任何證據，但是卻能讓館長深信不疑此案與民進黨有關，而說來說去不過是民進黨1名立委為犯人辦了特見。說到含沙射影，這是黃國昌的專長，學識不豐的館長被黃國昌耍得團團轉。

沈榮欽補充，館長不是沒有懷疑被黃國昌利用過，他曾在直播中抱怨，黃國昌找他「合辦」遊行，他出錢出人出力，黃國昌出一張嘴收割成果後，踩著他上位，就此不聞不問。嚇得黃國昌立刻安撫，兩人又恢復交情，特別是柯文哲曾允諾黃國昌擔任法務部長，黃國昌高聲要大力揭弊，當外界嘲笑法學博士黃國昌草包，分不清法務部長與檢察總長職責，識者更為黃國昌對東廠廠公之興趣感到背脊發涼，但對館長而言，沒有什麼比有一個法務部長的兄弟，更能夠在過去兄弟前炫耀的事了。

沈榮欽酸，說起來館長和黃國昌一樣成為三姓變色龍，固然是自身膝蓋其軟無比，但也是交了壞朋友黃國昌之故，讓他抱怨，自己每次出錢出力，但是民眾黨人不像綠營支持者般熱情，總是嘴上說得天花亂墜，到場小貓兩三隻，連白營的KOL都是虛有其表，只能在網路逞威風，對他的生意毫無助益。

沈榮欽直言，館長於是在錯誤的道路上越走越遠，終於走到了習近平的身邊。可惜的是，他費盡心力拍中國馬屁，最後還是沒能換得中國允許直播帶貨，和黃國昌今日的若即若離一樣，都當他是個夜壺，「用過了就塞到床底下」，昔日杜月笙之嘆，更是今日陳之漢之嘆。

