為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市議會為普發現金5萬吵翻 綠營罵盧秀燕裝窮、藍營反批綠說謊

    民進黨議員陳俞融批盧秀燕不發現金5萬是裝窮。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨議員陳俞融批盧秀燕不發現金5萬是裝窮。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/24 12:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行臨時會的2、3讀會，其中民進黨團提案的普發5萬元，引發朝野激烈口角，民進黨議員痛罵盧秀燕裝窮拒發現金5萬，至今未提出對案，台中市有超徵稅收還給主人是天經地義，國民黨反質疑民進黨說謊，台中市有如此多稅收嗎？民眾黨則擔心中央砍營養午餐，要補助中央不給的部份；市長盧秀燕強調，她任內沒有超徵，而且是短徵9億。

    台中市議會今天進行議員提案的二、三讀會，其中民進黨提案要求市府普發現金5萬，在會場中引發朝野激烈口角。

    民進黨議員陳俞融表示，市府超徵稅收本就應還於民，普發現金天經地義，盧秀燕執政至今，市庫超徵稅收達415億元，變賣市地收入超過1065億元，中央修正《財劃法》，明年台中市還將增加近300億元預算，總體財源加總起來將近1800億元，明明有錢可以發，但盧市府至今仍不願意提出對案，不是一句沒錢就可以。

    國民黨市議員李中痛批，在場議員每一個人都審查過預算及決算，台中市的財政如何大家都知道，竟可謊言說得如此自然，台中市真的有如此多錢可以來發，台中市的財政結構是怎會回事，每年到底有無盈餘，已花掉的錢可以拿出來，可以還稅於民，可以提出如此愚蠢的謊言？強調中央真的有錢，中央發一萬元是真的，但地方沒錢，發5萬元是假的，小心被詐騙。

    國民黨議員李中反擊，市府明明沒有錢，怎會普發現金。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨議員李中反擊，市府明明沒有錢，怎會普發現金。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播