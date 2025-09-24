中市議會為普發現金5萬吵翻 綠營罵盧秀燕裝窮、藍營反批綠說謊

民進黨議員陳俞融批盧秀燕不發現金5萬是裝窮。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/24 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行臨時會的2、3讀會，其中民進黨團提案的普發5萬元，引發朝野激烈口角，民進黨議員痛罵盧秀燕裝窮拒發現金5萬，至今未提出對案，台中市有超徵稅收還給主人是天經地義，國民黨反質疑民進黨說謊，台中市有如此多稅收嗎？民眾黨則擔心中央砍營養午餐，要補助中央不給的部份；市長盧秀燕強調，她任內沒有超徵，而且是短徵9億。

台中市議會今天進行議員提案的二、三讀會，其中民進黨提案要求市府普發現金5萬，在會場中引發朝野激烈口角。

民進黨議員陳俞融表示，市府超徵稅收本就應還於民，普發現金天經地義，盧秀燕執政至今，市庫超徵稅收達415億元，變賣市地收入超過1065億元，中央修正《財劃法》，明年台中市還將增加近300億元預算，總體財源加總起來將近1800億元，明明有錢可以發，但盧市府至今仍不願意提出對案，不是一句沒錢就可以。

國民黨市議員李中痛批，在場議員每一個人都審查過預算及決算，台中市的財政如何大家都知道，竟可謊言說得如此自然，台中市真的有如此多錢可以來發，台中市的財政結構是怎會回事，每年到底有無盈餘，已花掉的錢可以拿出來，可以還稅於民，可以提出如此愚蠢的謊言？強調中央真的有錢，中央發一萬元是真的，但地方沒錢，發5萬元是假的，小心被詐騙。

國民黨議員李中反擊，市府明明沒有錢，怎會普發現金。（記者蘇金鳳攝）

