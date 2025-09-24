柯文哲維持交保 民眾黨：北檢不抗告聲明充滿恐嚇意味

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/09/24 12:28

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等案8日以7千萬元交保獲釋，北檢日前提出抗告失敗後，今日表示，基於促進訴訟立場，且聚焦於審判核心與法律主張及辯論，尊重法院裁定，不予抗告。對此，民眾黨質疑，此次「不提抗告聲明」仍處處充滿恐嚇意味，甚至欲以羈押手段來箝制當事人行動。

北檢表示，檢察官基於「促進訴訟」的立場且聚焦於審判核心與法律主張及辯論，尊重法院裁定，不予抗告。但未來於審判程序中，仍會持續檢視柯等人有無違反法院諭知應遵守事項行為，一旦發現具體事證，將會促請法院重新審酌羈押必要性，以維護司法公正及人民信賴。

對此，民眾黨指出，近一年多來，柯文哲主席遭受北檢利用司法公器濫權起訴、不當關押，過程中被特定媒體不斷洩漏偵辦內容，影響輿論摧毀、抹黑人格，直至公開審理期間才有機會為自身辯駁。北檢聲明所稱透過媒體放話押人取供等言論，無疑是自打嘴巴，做賊喊抓賊，本黨嚴正駁斥，並強調他們自始至終都在抵擋帶風向影響司法審判的國家機器。

民眾黨續指，北檢一再罔顧事實，不願面對法務部調查局北機站調查結果「難謂無據，非屬不法」，用空洞且空泛的文字做出完全相反的結論，硬將柯文哲前主席等人起訴。更離譜的是，直至昨開庭，檢察官甚至拿出未在起訴範圍的內容來詰問證人，配合綠營側翼臉書發文繼續扣帽子，即證明本案背後政治力介入斧鑿斑斑。

民眾黨認為，北檢此次決定不提抗告，固然是自打臉前次所提的抗告毫無正當性，不僅無謂浪費司法資源，更加諸當事人不必要之負擔。此次「不提抗告聲明」仍處處充滿恐嚇意味，甚至欲以羈押手段來箝制當事人行動，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。

