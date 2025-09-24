傅崐萁甩鍋要求中央解決問題 陳培瑜：救災不分藍綠、平安第一

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）於黨團召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於颱風樺加沙過境帶來大量降雨，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨日下午發生潰流，造成嚴重災情。國民黨立委傅崐萁要求行政院提出解決方案，遭部分網友怒轟甩鍋給中央。對此，民進黨團書記長陳培瑜強調，救災不分藍綠，大家必須一起用最大的力量，把災後復原的工作做到最好。

「中央地方齊心，救災搶險，平安第一」陳培瑜今於臉書粉專發文表示，救災不分藍綠，大家必須一起用最大的力量，把災後復原的工作做到最好。7月21日，花蓮馬太鞍因山崩形成堰塞湖，中央第一時間啟動應變，設置水位計、空拍、衛星監測，更在行政院指示下成立跨部會專案小組，聯合林保署、水保署、國防部、水利署、消防署、國土管理署、原民會、內政部等單位，以及花蓮縣府，共同應對風險。

陳培瑜提及，從8月底至今，中央召開兩次會議，並自9月21日起，先後9次通知花蓮縣府，包括9月21日上午11時發布黃色警戒、9月22日上午7時升級紅色警戒、同日凌晨至中午五度提醒溢頂可能時間，要求縣府啟動疏散、封閉橋樑。除了正式公文與警報，中央也透過細胞簡訊與即時通訊群組，把訊息直接傳達給縣府，務必讓在地第一時間能通知下游居民。

陳培瑜坦言，在颱風豪雨可能帶來500至800毫米雨量的情況下，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳，更在9月21日晚間致電縣府，爭取授權撤離光復鄉1800多戶、8500多位居民。經行政院同意，9月22日縣府正式啟動撤離。

陳培瑜直指，「謠言會傷害人心，但事實不能被抹滅。「中央與地方是一條心，為的只有一件事：守護花蓮、守護人民的安全。」

