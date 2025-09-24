出席沙烏地阿拉伯國慶晚宴 吳志中：台灣將持續與沙國深化合作

外交部次長吳志中（左）向沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德（右）恭賀沙國建國95周年國慶。（外交部提供）

2025/09/24 12:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕沙烏地阿拉伯商務辦事處（Saudi Arabian Trade Office）昨（23）日晚間舉辦「沙烏地阿拉伯王國建國第95周年國慶晚宴」。外交部次長吳志中代表外交部長林佳龍出席並致詞表示，台灣將持續與沙國攜手深化經貿、投資、科技、教育、農業及觀光等領域的合作。

吳志中致詞指出，沙烏地阿拉伯是我國第17大貿易夥伴及中東地區首要貿易國，去年雙邊貿易總額達94億美元，沙烏地阿拉伯是台灣可靠的能源供應來源，佔我國原油進口近三分之一，沙國長期穩定的能源供應是我國產業發展與經濟成長的重要後盾。

請繼續往下閱讀...

吳志中表示，台灣將持續與沙國攜手深化經貿、投資、科技、教育、農業及觀光等領域的合作，為兩國人民共創繁榮與福祉。

沙烏地阿拉伯商務辦事處新任代表穆罕默德（Mohammed S. A. Alghamdi）致詞表示，沙烏地阿拉伯王國在國家領袖的願景及帶領下朝向理想持續邁進，迎來永續、成長與發展的時代，並躋身全球前二十大經濟體。

穆罕默德表示，台沙多年來交流互動密切，共同致力加強兩國經濟及文化等面向合作，並簽署多項協議深化經貿關係，沙烏地商務辦事處將持續推動雙邊文化、經貿、投資及觀光等領域合作。

外交部指出，台沙情誼源遠流長，兩國在多項領域交流合作密切，於推動我國產業在伊斯蘭市場的拓展也是我國重要政策之一；今年分別由中國回教協會及財團法人台北清真寺基金會籌組的朝覲團也在外交部與沙烏地商務辦事處協助下順利赴沙完成朝覲等交流，全員平安歸國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法