批民進黨給雙城論壇「穿小鞋」黃國昌嗆：梁文傑裝無辜

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 12:28

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市政府22日突宣布雙城論壇延期，國民黨市議員質疑中央技術性卡關雙城論壇，陸委會副主委梁文傑強調，移民署本來昨天早上已經要發證了，北市府宣布要暫停舉辦，「我們都相當意外」。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，陸委會已成廢物機關，讓梁文傑這種打手，出來搞統戰，還有需要陸委會嗎？

黃國昌表示，民進黨政府給雙城論壇、台北市政府穿小鞋「早已不是新聞」，陸委會一方面搞設紅線搞小動作，一方面又頻扣紅帽子，相關情事從柯文哲擔任台北市長時就一再發生，過去柯文哲寧可「受苦、挨打、忍著」，仍堅持保留兩岸交流管道。

黃國昌批評，民進黨故技重施搞小動作，梁文傑出來裝無辜稱「不知道北市為什麼取消」等語，陸委會根本已成為廢物機關。他質疑，陸委會、海基會每年獲大筆預算，搞了什麼事情出來？要不要開記者會說明，除了阻礙與卡關兩岸交流，還幹了什麼正事？

「如果只是讓梁文傑這種打手，出來搞統戰，還有需要陸委會嗎？」黃國昌批評，民進黨官員對兩岸交流毫無建樹，只是增加溝通障礙，此舉無疑是禍害台灣，莫此為甚。

