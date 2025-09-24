不只黃國昌！ 民眾黨「走讀」另2嫌未到案 全案函送檢方

北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/24 12:25

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷。警方偵辦此案，首波約談名單包含黃國昌，以及製作AI假影片的何姓網友，還有另名也涉嫌向員警動手的廖姓男子。不過，黃國昌沒有在本月15日到警局說明，何、廖分別應該在20、21日到案，他們也都沒出現；對此警方今天表示，何、廖沒有到案，警方因此將全案直接函送給檢方。

警方指出，民眾黨在8月30日舉辦走讀活動，期間黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後，認定他涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材。

當天黃國昌涉嫌對中正一分局督察組長陳育健勒頸，事後網路流傳一段陳員遭勒頸卻露出「燦爛笑容」的影像，但陳員其實並沒笑，影片是網友用AI後製，警方也查出製作者為何姓網友，他這樣的行為涉嫌違反個人資料保護法。

此外，當時民眾黨一輛宣傳車企圖朝警方架設的阻材前進，被維安警方阻止，抗議群眾群情激憤，不斷對員警叫罵、咆哮，警方事後根據蒐證影像，查出廖姓男子涉嫌對員警動手，涉犯妨害公務。

警方在本月15日傳喚黃國昌到案說明，但是黃當天沒有出現；何、廖的到案日分別為20、21日，但兩人也「依樣畫葫蘆」，都跟黃國昌一樣沒有到案。對此，警方今天證實，何、廖雖然沒到案，但警方已經將全案函送給檢方。

