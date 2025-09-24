新北2026年總預算案出爐 歲出2612億創新高

新北市2026年總預算案出爐，經市政會議通過，將送市議會審議。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市2026年總預算案出爐，歲出編列2612億元，比今年增加387.44億元、增幅17.42%，再度寫下歷史新高，其中最大宗支出為教育科學文化，佔整體比率31.85%。全案今天經市政會議通過，將送市議會審議。

主計處長吳建國指出，歲入計列2478.1億元，較今年增加388.44億元，增幅18.59%，其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別佔歲入總額67.35%、19.58%、3.09%；歲出核列2612.1億元，較今年增加387.44億元，成長17.42%，其中教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出，分別占歲出總額31.85%、21.73%、18.73%。歲入、歲出差短134億元，以舉債弭平。

新北市長侯友宜說，雖然面對中央財源和事權劃分的不確定性，市府對於明年總預算的籌編仍嚴守財政紀律，妥適分配有限資源，以市民權益為優先考量，首重推動重大工程、基礎設施、教育及社會福利4大面向政策。

侯友宜表示，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市淨增加257億元，包括普通統籌分配稅、一般性補助款及計畫型補助款等，例如重⼤⼯程較上年度增加206億元，主要是各捷運路線建設增加127億元；基礎設施較上年度增加63億元，投入道路橋梁、污水下⽔道、市場、運動設施、公園及登⼭步道等。

另外，教育較上年度增加31億元，主要是推動全⾯汰換老舊課桌椅、班班有置物櫃及⽣⽣有鮮乳等政策，優化就學環境；社會福利較上年度增加62億元，主要推動長期照顧⼗年計畫3 .0、擴增新北市敬老卡及愛⼼卡使⽤範圍和點數 ，以及加碼補助⽣育獎勵⾦等，加強對市⺠照顧。

