    首頁　>　政治

    劉和然考察新加坡殯葬設施 拜會星國國家環境局交換殯葬管理意見

    新北市副市長劉和然率團前往新加坡考察，針對殯葬設施、設備部分，陸續參訪新加坡多處殯葬設施。（新北市民政局提供）

    新北市副市長劉和然率團前往新加坡考察，針對殯葬設施、設備部分，陸續參訪新加坡多處殯葬設施。（新北市民政局提供）

    2025/09/24 12:41

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市副市長劉和然率團前往新加坡考察，針對殯葬設施、設備部分，陸續參訪新加坡多處殯葬設施，包括翡瓏山聖所、新加坡殯儀館、萬里火化場、光明山普覺寺、蔡厝港墓園及新加坡富貴集團紀念館等。劉和然也拜會新加坡國家環境局，交換殯葬管理與城市環境永續意見。

    劉和然說，觀察到星國、台灣之間不同殯葬文化的差異，如星國遺體不作冰存遺體會做防腐處理，告別式不會特別挑日子，台灣則有很明顯淡日、大日差異；新加坡一般在親人死亡後到辦理告別式完成約3天，約佔了70%，告別式辦理地點除了在殯儀館外，也很多在組屋一樓辦理，遺體也不作冰存，會做防腐處理，寺廟可提供放置牌位、骨灰骸櫃位的服務，也設置火化設施，需要經過新加坡國家環境局同意。

    劉和然表示，新加坡最大的公營火化與骨灰存放中心「萬里火化場」已增設自動化火化系統，遺體至火化完成均透過自動引導車提供全程服務，家屬可於指定時段回來，透過QRcord系統領取骨灰罐；環保葬部分，新加坡自2017年起開始推動，每案收取320元新幣，家屬可於撒土區將骨灰拋灑後再以水澆灌，使骨灰滲入土壤，海葬部分則由政府指定區域，骨灰放置於特殊材質容器，在海上可漂浮約20至30分鐘後沉入海底。

    新加坡國家環境局指出，該國目前亡者火化82％、土葬18％，在一般骨灰骸存放設施外，寺廟團體也提供一部分的使用量能，目前也積極推動環保葬。

    民政局補充，新加坡地狹人稠，土地資源有限，在殯葬服務規劃、殯儀館、火化場及納骨塔設置，或喪葬、祭祀及整體管理能力上，新加坡殯葬體系已呈現代化與精緻化，值得借鏡。

