國民黨不同意普發5萬？台中市議會互舉牌後要求市府研究

民進黨團要求記名表決普發5萬。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/24 12:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議會黨團提案台中市普發現金5萬提案今天在議會臨時會進行二、三讀，藍綠再度激烈攻防，民進黨團總召王立任喊清點人數、記名表決，國民黨議員則回擊「詐騙」，市長盧秀燕趁會議主席議長張清照宣佈休息10分鐘離開議場；綠營先喊「記名表決普發現金」，後改喊「普發現金國民黨反對」，讓藍營氣極怒吼「小心被詐騙」；休息後，張清照裁示，普發5萬案由市府研議辦理，市府須在1個月內向議會報告研議結果。

民進黨團提出普發5萬提案今在臨時會進行二、三讀，日前已一度在議場發藍綠包圍盧秀燕攻防，今日再度上演藍綠攻防戰。

王立任指出，黨團提出普發5萬根本不會用到本預算，要盧秀燕別再說謊，他當場要求清點人數、記名表決。

隨即綠營衝到盧秀燕座位旁要求記名表決普發現金，藍營也有備而來前往與綠營對峙，高喊「詐騙」，主席張清照裁示休息10分鐘後，盧秀燕再度在混亂中離席；現場藍綠激烈對峙，綠營先喊「記名表決普發現金」，後改喊「普發現金國民黨反對」，讓藍營氣極怒吼「小心被詐騙」，一度有議員還怒嗆進場拍攝的議員助理。

休息10分鐘後，盧秀燕回到議場，張清照裁示，普發5萬案市府研議辦理，市府須在1個月內向議會報告研議結果。

國民黨團批普發5萬是詐騙。（記者蘇孟娟攝）

