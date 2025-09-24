堰塞湖潰流重創光復鄉 民進黨團3點救災行動：照921規模調度資源

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會，會前首先向罹難者哀悼。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 12:19

〔記者李文馨／台北報導〕樺加沙颱風近日過境，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生潰流，造成嚴重災情。民進黨立院黨團今天上午召開記者會前首先向不幸罹難者哀悼，幹事長鍾佳濱表示，黨團已向行政院、黨中央提出救災協助等事宜，民進黨執政縣市長也將秉持921大地震後，各地方政府橫向互助的情況，將救災資源調度前往災區。

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。有關颱風樺加沙引發的災難，幹事長鍾佳濱表示，昨天花蓮災情傳出之後，黨團第一時間隨即向行政院秘書長張惇涵表達，希望中央能夠比照上次雲嘉南的災害，指派政務首長進駐災區協調相關的救災跟應變事宜。

鍾佳濱說，黨團同時致電給黨秘書長徐國勇，民進黨中央黨部上次支援地方的災後復建工作，希望在今天的常會黨部能向主席表達，黨中央比照上次由黨務工作主管率領同仁到地方進行支援。

鍾佳濱指出，民進黨的執政縣市長將秉持像921大地震之後，各地方政府橫向互助的情況，將自己的救災資源調度前往災區協助花蓮鄉親，包括中央進駐、地方互助跟黨部支援。

副幹事長范雲說，昨天洪水二度湧入的時候，花蓮支持者緊急跟她聯絡，說水量大到淹到1樓、橋已經斷了，她立刻在群組反映，內政部第一時間就說明所有狀況，也不斷的發布相關的訊息，高雄、屏東、台東、新北都派出特搜經驗的消防前往花蓮。

范雲指出，交通部長陳世凱昨晚也立刻前往花蓮，立委沈伯洋也立刻驅車前往，但是還是有非常多的謠言稱堰塞湖溢流未通知，但林保署已清楚澄清，9次通報花蓮縣府，昨天上午7時建議強制撤離，呼籲此時應救災優先，而非推諉卸責。

