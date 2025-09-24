美國賓士車與建商共用停車格？ 四叉貓揭：黃國昌服務處跟建商共用地址

民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（資料照）

2025/09/24 13:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇日前發文指出，用黃國昌英文名字「kuo Chang Huang」上美國網站查詢名下有一輛賓士車，而這輛賓士車目前已被運回台灣，疑似被登記在黃國昌妻子或親戚的名下。四叉貓今日稍早PO文指出，黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停，這輛車是「恆合營造有限公司」公司車，該公司登記地址竟然與黃國昌板橋服務處一模一樣。

四叉貓在臉書PO出1張照片，可以看到照片中有輛白色的廂型車停在停車格內，右方則是該車的登記資料，四叉貓在貼文中表示，黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停，根據查詢，這輛車是「恆合營造有限公司」（統編：66602284）的公司車。

四叉貓指出，「恆合營造有限公司」地址為新北市板橋區雙十路一段6號，「黃國昌板橋服務處」地址為新北市板橋區雙十路一段6號，不但服務處跟建商共用地址，停車格也跟建商共用耶！

四叉貓補充，公司車為什麼是2023年的資料？因為這是期間限定的搜尋法（每年七月繳燃料稅才能查）而我兩年前就查好放著等了，還真被我等到可以從D槽翻出來用的這一天！

四叉貓貼出黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停的照片。（圖擷取自臉書）

