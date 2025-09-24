為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國賓士車與建商共用停車格？ 四叉貓揭：黃國昌服務處跟建商共用地址

    民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（資料照）

    2025/09/24 13:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇日前發文指出，用黃國昌英文名字「kuo Chang Huang」上美國網站查詢名下有一輛賓士車，而這輛賓士車目前已被運回台灣，疑似被登記在黃國昌妻子或親戚的名下。四叉貓今日稍早PO文指出，黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停，這輛車是「恆合營造有限公司」公司車，該公司登記地址竟然與黃國昌板橋服務處一模一樣。

    四叉貓在臉書PO出1張照片，可以看到照片中有輛白色的廂型車停在停車格內，右方則是該車的登記資料，四叉貓在貼文中表示，黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停，根據查詢，這輛車是「恆合營造有限公司」（統編：66602284）的公司車。

    四叉貓指出，「恆合營造有限公司」地址為新北市板橋區雙十路一段6號，「黃國昌板橋服務處」地址為新北市板橋區雙十路一段6號，不但服務處跟建商共用地址，停車格也跟建商共用耶！

    四叉貓補充，公司車為什麼是2023年的資料？因為這是期間限定的搜尋法（每年七月繳燃料稅才能查）而我兩年前就查好放著等了，還真被我等到可以從D槽翻出來用的這一天！

    四叉貓貼出黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停的照片。（圖擷取自臉書）

    四叉貓貼出黃國昌的美國賓士車的台灣停車格，換成了一輛「BPL-3536」的車子在停的照片。（圖擷取自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播