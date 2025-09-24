花縣府未實體參與堰塞湖會議 陳培瑜：人力疏散計畫在哪？不用負責嗎？

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 12:03

〔記者李文馨／台北報導〕颱風樺加沙近日過境，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生溢流，造成嚴重災情。國民黨團總召傅崐萁昨稱8月13日時就要求農業部「處理」堰塞湖，但未被應允。對此，民進黨團書記長陳培瑜說，中央第一時間動員，農業部、專家等也啟動相關應變，但花蓮縣政府卻未實體出席專案會議，「你們的人力疏散計畫是什麼？難道花蓮縣政府不用負責嗎？」

民進黨立院黨團今天召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會。幹事長鍾佳濱表示，他能理解傅崐萁身為當地選區的區域立委所承受的壓力跟心情，但農業部林保署昨天已經對整個事件始末完整說明，事實擺在眼前，中央農業部包括林保署，都做了高度監測以及後續聯繫，現在應該趕快將注意力回歸救災、災民安置等事宜。

「國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌一再幫傅洗地，想甩鍋給中央。」陳培瑜質疑，請問花蓮縣政府當地疏散人力的計畫是否有如實執行。她羅列堰塞湖應變處置時間序，農業部專案小組9月19日召集第二次會議，會後農業部透過新聞稿說明，當天會議中，花蓮縣政府表示沒有辦法實體參與，才是傷害加重的原因。

陳培瑜說，傅崐萁要不要站出來幫縣長、太太徐榛蔚回話，花蓮縣政府是否沒有把疏散計畫做好，沒有好好配合農業部林保署相關計畫、專家學者的建議，甚至在收到屢次通知緊急疏散的時候，「請問花蓮縣政府是不是真的做到了確實的人力疏散和準備？」

陳培瑜也質疑，花蓮縣政府為什麼沒有辦法實體參與，結果是花蓮縣消防局民政單位光復鄉鎮公所人員採線上參與，請問線上參與之後，你們的人力疏散計畫又是什麼？你們的應變計畫又是什麼？難道花蓮縣政府不用負責嗎？

她強調，救災之前，人人都是一個人，請不要有政治口水，如果在野黨黨團成員想要配合傅崐萁一再甩鍋中央，他們真的感到非常遺憾。她自己住在花蓮十幾年，這一次的苦痛跟災害沒有任何一個人想看見，也希望不要再有任何一個政治人物拿這次的傷害，作為政治消費。

