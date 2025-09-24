雙城論壇臨時喊卡原因？ 國台辦控民進黨出於「謀獨私利」阻撓

針對雙城論壇臨時喊卡原因，中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。（翻攝直播）

2025/09/24 12:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府近日突然宣布雙城論壇延期，連準備發證的陸委會都備感意外。針對雙城論壇臨時喊卡原因，中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，我們一貫積極支持，並積極推動兩岸「地方交流」，包括城市交流合作，民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

陳斌華在國台辦記者會表示，兩岸同胞都是中國人，一家人本來就應該多走動、多交流，越走越親、越走越近。我們一貫積極支持，並積極推動兩岸「地方交流」，包括城市交流合作，民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

媒體追問，雙城論壇暫緩真正原因？陳斌華回應，我們一貫積極支持兩岸推動城市交流合作，上海市與台北市就今年城市論壇事宜一直保持著溝通，我們願意與台灣各政黨、團體及各界人士，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸交流合作及人流往來，以豐碩的合作成果造福兩岸同胞。

對於國民黨指控是陸委會技術性卡關，本來要送給台北的小貓熊也卡關？陳斌華未直接回答，僅跳針說，「我們一貫支持推動兩岸交流合作，包括雙城論壇，兩岸同胞和兩個城市市民本來就應該多走動、多來往」。

陸委會此前強調，對於「雙城論壇」的舉辦，中央政府只有積極協助，絕無阻撓。政府各部會的同仁，不應該受到外界無端與不實的指控。

陸委會說明，台北市政府於9月11日傍晚向內政部移民署申請蔣市長等一行赴上海參加「雙城論壇」，由於北市府申報資料過於簡略，該署於9月16日透過聯審會商請北市府補件，北市府於9月19日完成補件，當日即由本會聯繫移民署通過審查，並於9月22日週一上午8時發證。扣除週末，審查時間包含補件，僅6個工作日，甚至比一般審查更快發證，足已證明絕無外界所言「延宕、阻撓」情事。

陸委會指出，今年「雙城論壇」預定簽署2項合作備忘錄，其中「水治理交流」合作備忘錄，北市府分別於8月25及9月5日向中央目的事業主管機關經濟部水利署、內政部國土管理署及環境部申報；「職業技能培訓」合作備忘錄於8月28日向勞動部申報。這段期間，本會持續與北市府密切溝通、積極協處並協調相關主管機關，於9月19日已經獲得共識，預計在出發前可以通過許可。此間亦無外界所謂「已讀不回」或「阻撓阻礙」之情事。

陸委會提及，整體而言，對於北市府向中央申報人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，本會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處，並於9月18日提出4點提醒事項，純粹希望台北能與上海就市政單純交流，避免參加統戰活動，也避免非單純市政的內容，或涉及中央權責的內容進行沒有授權之合作，這些都是本於善意與權責，避免兩岸城市交流過程中出現不確定之政治風險。

