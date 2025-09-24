柯文哲維持原金額交保 北檢：為促進訴訟不提起抗告

台北地檢署決定不提出抗告。（資料照）

〔記者吳昇儒／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案8日以7千萬元交保獲釋，台北地檢署提出抗告後，高等法院一度撤銷發回，經北院重開羈押庭後，裁定原交保金額交保。北檢今日指出，檢察官基於促進訴訟立場，且聚焦於審判核心與法律主張及辯論，尊重法院裁定，不予抗告。

台北地檢署表示，台北地院審理柯文哲等人違反貪污治罪條例等案件，4次羈押及4次具保停押，均認定柯文哲、應曉薇犯最輕本刑5年以上的貪污重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及相當理由認定2人有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，均具羈押原因。

此外，高等法院發回意旨中提及，柯、應二人不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾或恐嚇、探詢案情等行為，防止二人與證人進行勾串（待交互詰問者21人，起訴書記載155人，當中包含33名民眾黨黨工）。雖目前裁定柯、應二人以7千萬元、3千萬元重保，且輔以電子腳鐶、手機進行科技監控防止兩人逃亡，但仍有部分內容仍存在難以檢驗是否落實執行的疑慮。

檢察官基於「促進訴訟」的立場且聚焦於審判核心與法律主張及辯論，尊重法院裁定，不予抗告。但未來於審判程序中，仍會持續檢視柯等人有無違反法院諭知應遵守事項行為，一旦發現具體事證，將會促請法院重新審酌羈押必要性，以維護司法公正及人民信賴。

