竹市115年度總預算爆增百億 時力黨團籲增加交通與基礎建設經費

竹市115年度總預算爆增百億，市議會時力黨團籲增加交通與基礎建設經費。（時力黨團提供）

2025/09/24 11:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市115年度總預算至少增加百億元，新竹市議會時代力量黨團今天也提醒建議市府重視交通改善與基礎建設的預算編列，讓竹市再升級。並提出改善公車路網並加密班次、新設人行道、YouBike前半小時免費和增加站點等訴求，籲市府趕緊說明明年度的預算編列情形，以符合市民需求。

黨團建議，應推動公車優化、改善人行環境，像新興住宅區如金雅、士林重劃區都沒有公車到達，民眾只能選擇私家車，往年市府花在公車營運的預算1年約8千萬元，建議明年加倍，用來提高司機待遇、協助業者汰換車輛、增設充電場站、汰換智慧站牌等。另明年度除應廣增 YouBike 站點，也應增加車輛數及調度量能，完善大眾運輸系統。

請繼續往下閱讀...

另基礎建設部分，建議增加電纜下地預算，有關改善交通的科技執法建置經費，若無法獲得中央補助，市府就應編足經費，此外，近年中央與地方政府導入偏心式左轉專用道、車道瘦身、行人庇護島等國際趨勢的人本設計，許多長者與民眾對新制陌生，建議制定《新竹市道路設計手冊》，提供專業模組化標準，讓交通改革更具制度後盾。

黨團認為市府至今未對外說明預算編列情形，籲市府加強交通改善項目與基礎建設經費的編列，提升市民生活品質與需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法