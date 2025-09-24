為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉 盧秀燕稱已連繫10縣市隨時馳援

    盧秀燕稱已連繫10餘縣市待命協助花蓮。（記者蘇孟娟攝）

    

    2025/09/24 11:10

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情；台中市長盧秀燕兩度致電花蓮縣長徐榛蔚了解災情，今更曝她也連繫10餘縣市隨時視花蓮災情馳援；她也表示，自己第一時間不會去花蓮，因議會開議中她需備詢，目前先等候花蓮調度。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，今日市區雖已水退，但處處泥濘並有許多土石，盧秀燕指出，昨天第一時間已經致電徐榛蔚了解災情，同時責成本市消防局完成整裝待命，配合調度隨時投入救援。

    盧秀燕指出，昨日有兩度跟徐榛蔚通電話，了解台中可以協助什麼，徐榛蔚指因大水還在進來請先待命，本要提供救生艇協助，不過，徐榛蔚說因洪水沖下來把土石樹枝沖進來，攪進馬達反不能用，目前均以消防人力救人，請台中準備人力及器材協助。

    盧秀燕稱，她同時透過共同群組跟10幾縣市長連絡上，請依徐榛蔚的交代進行整備工作；後因大水漸退，徐榛蔚先請東部地區就近協助救援，宜蘭及新北也出發協助，西部縣市也先待命。

    盧秀燕指出，目前中央消防署也先以調度東部縣市救援為主，尚未調度西部縣市，已請台中五大單位包括水利、環保、消防、建設、衛生局等先待命。

