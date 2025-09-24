國台辦稱「中華民國台灣」根本不存在 學者：陳腔濫調

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正訪美期間，呼籲中國應正視「中華民國台灣」存在的事實，放棄對台軍事脅迫與統戰滲透。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，所謂「中華民國台灣」根本不存在！無論歷史、法理或事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分；學者批評，國台辦的發言一再重複，完全是陳腔濫調，了無新意。

陳斌華聲稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在。其所謂「大陸威脅」、「民主對抗威權」虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。

陳斌華指出，體現「一個中國原則的九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹台獨分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。民進黨當局「倚外謀獨」，一味迎合美國利益需求，無原則貼靠，無底線賣台，甘當棋子，其言其行真是可悲又可恥。

陳斌華又說，台獨是絕路，統一擋不住。民進黨當局妄圖以武謀獨、倚外謀獨，違背島內主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，國台辦的發言一再重複，完全是陳腔濫調，了無新意。所謂「九二共識」與「一個中國原則」，都是中國片面虛構的產物，不為台灣主流社會接受。台灣以民主自由的價值與國際理念相近國家往來，是正常且合乎國際潮流的作為。

洪浦釗指出，中國若真想促進兩岸關係健康發展，就應揚棄虛假的「一個中國原則的九二共識」，唯有撤掉政治前提，務實推動對話，才是兩岸人民的共同期待。

