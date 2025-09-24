美國人權學者孔傑榮辭世享耆壽95歲 林志潔發文感念相處點滴

美國人權學者孔傑榮辭世享耆壽95歲，陽明交大法律學者林志潔發文感念其對人權的關注與努力。（資料照）

2025/09/24 10:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕美國哈佛大學知名法學家孔傑榮（Jerome Alan Cohen），長期關注台灣人權及中國人權現況，據傳近日過世，享耆壽95歲。曾受教於孔傑榮的陽明交大法律學者林志潔今天發文提及和孔傑榮相處的點滴。包括孔傑榮對中國人權的關注及近年來對中國戕害人權的批判，除了法輪功，還有香港國安法。感念其對人權與民主的貢獻。

林志潔提及與孔傑榮見面是在2004年，當時她還是博士生，受邀前往哈佛大學費正清研究中心（Fairbank Center）參與台灣法制發展的研討會發表論文，孔傑榮即給予許多指導，學成返國、她進交大後，交大科法所組團參訪紐約大學，孔傑榮更是熱情接待師生。2013年來台參訪，也到新竹，並在交大舉行公開演講。

林志潔說，香港國安基本法的委員、港大法律學院教授陳弘毅、也曾受教於孔傑榮，曾說可將國安法理解為中央為了「一國兩制」繼續實施所提出的社會契約，屬於「一國兩制」下的「一國」原則，並以法律方式劃出明確底線。但孔傑榮當時就撰文反駁，指香港基本法在訂立時，至少有來自英國、甚至香港的代表參與談判的各個階段，中國人大訂港版國安法，任何意義上都不是契約。相反，是秘密草擬且含糊，屬沒有協商餘地的政治及社會命令。

林志潔說，孔傑榮一生為捍衛人權付出許多努力，更期許大家關心中國的民主法治與人權。且提及中國的國家量體太大，如不能走向民主，對世界會有極大傷害。更認為台灣要有防衛自己的決心，一個國家如果連這樣的決心和能力都沒有，是不會贏得其他國家的尊敬和援助的。

