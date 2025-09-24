為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮縣府竟稱無法參與會議！周軒：花蓮王、后怎連主秘都不派去？

    國民黨立委傅崐萁（左）、夫人徐臻蔚（右）。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁（左）、夫人徐臻蔚（右）。（資料照）

    2025/09/24 11:54

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網路上謠傳農業部林保署沒將馬太鞍堰塞湖溢流訊息告知花蓮縣府、甚至沒找縣府開會，林保署今（24）日澄清，花蓮分署早就直接和負責撤離、疏散居民的花蓮縣府聯繫，也成立網路群組即時傳達訊息，昨天上午7時更發布紅色警戒建議強制撤離居民，絕對「第一時間」告知，不解謠言從何而來。對此，政治工作者周軒表示，行政院指示成立跨部會專案小組，9月19日開第二次會，花蓮縣府居然表示「無法實體參與」。

    周軒在臉書PO文表示，9月21日上午11時，林保署就通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒，9月22上午7時通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並「建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾」，9月23日零時零分到中午12時10分，「5次」通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動「當地疏散及封閉馬太鞍溪橋」，但看起來，光復鄉的疏散狀況非常不好啊。

    周軒指出，還有更匪夷所思的事情，行政院指示成立堰塞湖跨部會專案小組，該專案小組成員除林保署與農村水保署外，還有行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、國防部、交通部、原住民族委員會、經濟部水利署、內政部民政司、消防署、國土管理署等，以及花蓮縣府。

    周軒續指，8月27日，開第一次會、9月19日，開第二次會，花蓮縣府居然表示「無法實體參與」，最後花蓮縣消防局、農業處、民政單位、光復鄉公所人員採「線上參與」。

    周軒直言，他不是說什麼事就一定要親自去參加才是重視，可是如果花蓮王與后昨天說很重視這個堰塞湖的問題，怎麼會連個花蓮縣政府主秘都不參加呢？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播