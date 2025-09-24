花蓮縣府竟稱無法參與會議！周軒：花蓮王、后怎連主秘都不派去？

國民黨立委傅崐萁（左）、夫人徐臻蔚（右）。（資料照）

2025/09/24 11:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路上謠傳農業部林保署沒將馬太鞍堰塞湖溢流訊息告知花蓮縣府、甚至沒找縣府開會，林保署今（24）日澄清，花蓮分署早就直接和負責撤離、疏散居民的花蓮縣府聯繫，也成立網路群組即時傳達訊息，昨天上午7時更發布紅色警戒建議強制撤離居民，絕對「第一時間」告知，不解謠言從何而來。對此，政治工作者周軒表示，行政院指示成立跨部會專案小組，9月19日開第二次會，花蓮縣府居然表示「無法實體參與」。

周軒在臉書PO文表示，9月21日上午11時，林保署就通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒，9月22上午7時通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並「建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾」，9月23日零時零分到中午12時10分，「5次」通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動「當地疏散及封閉馬太鞍溪橋」，但看起來，光復鄉的疏散狀況非常不好啊。

周軒指出，還有更匪夷所思的事情，行政院指示成立堰塞湖跨部會專案小組，該專案小組成員除林保署與農村水保署外，還有行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、國防部、交通部、原住民族委員會、經濟部水利署、內政部民政司、消防署、國土管理署等，以及花蓮縣府。

周軒續指，8月27日，開第一次會、9月19日，開第二次會，花蓮縣府居然表示「無法實體參與」，最後花蓮縣消防局、農業處、民政單位、光復鄉公所人員採「線上參與」。

周軒直言，他不是說什麼事就一定要親自去參加才是重視，可是如果花蓮王與后昨天說很重視這個堰塞湖的問題，怎麼會連個花蓮縣政府主秘都不參加呢？

