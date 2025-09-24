被酸什麼都想選、政治詐騙犯 羅智強：我有企圖心傷害到誰了？

國民黨立委羅智強。（千秋萬事節目提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強上週登記參選黨主席，而羅過去曾被酸什麼都想選、什麼都想要，更被政治評論員李正皓諷是「政治詐騙犯」。對此，羅智強今天表示，他反問大家一個問題，「請問我有企圖心這件事情傷害到誰了？」他想要參選的過程當中請問有傷害到誰？

羅智強今天接受「千秋萬事」廣播專訪，他解釋，什麼叫做無役不與，當初他想參選桃園市長，最後是黨中央沒給他資格參選，不是他自己不選下去。桃園市長他徒步拜票到大家感動，從民調最後一名，3個月就拼到藍綠民調第一名，所有的民進黨對手、國民黨對手都輸他，「3個月走出這樣的成績，請問我選不選的桃園市長？我可以當直轄市長」。

羅智強說，他不否認他有企圖心，從政誰沒有企圖心？他今天有機會去服務更多人就是能力越大責任越大，這是他的政治抱負，不然他從政幹什麼？他從來不去遮掩他有政治的企圖心、有政治的抱負，但是他從來沒傷害任何人。

羅智強表示，就拿桃園來講，到最後國民黨決定徵召張善政，他也可以跟大家講說他不服選到底，但他選到底的結果很大的機率就是兩敗俱傷，讓民進黨得到。所以對他來說那次真的是天人交戰啊，一個是他自己的政治抱負跟前途，他從政就是有抱負，他跟別人不一樣是他可能不遮掩自己的抱負，他覺得他該做就做，有個目標去奮鬥去打，但最後贏不贏交給老天，他的努力，大家看得到。

羅智強表示，大家常常講要團結無私，「你去看看如果你是當時的羅智強，你有沒有辦法把這個委屈吞下來，只因為你不希望民進黨執政」。這次黨主席選舉，有人就說他無役不與，不一定選得下去，但他很多選不下去是因為根本連初選機會都沒給他；而這次他有沒有選下去？1320萬都繳了，但他會不會當選，這是黨員決定。謝謝提出這樣質疑的人，因為他坦蕩蕩，想要選什麼就為這個政治目標努力。

