    首頁　>　政治

    傅崐萁指控中央影片被打臉 吳思瑤：傅氏夫妻最沒資格甩鍋卸責

    馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成花蓮光復馬太鞍溪橋被洪水沖斷。（記者王錦義攝）

    2025/09/24 10:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬太鞍堰塞湖昨（23日）下午2點50分潰流，導致大量泥水沖入花蓮光復鄉，造成多人死傷。國民黨傅崐萁先前指控農業部不處理堰塞湖的影片隨即在網路流傳，傅崐萁的說法則被網友釋出的「完整影片」打臉。民進黨立委吳思瑤今（24日）發文指出，災情憾事不幸發生，但最沒資格甩鍋卸責的人，就是壟斷花蓮政治權力的傅崐萁、徐榛蔚夫妻。

    吳思瑤表示，昨天傍晚才剛肯定卓榮泰院長邀請傅崐萁代理出國的徐榛蔚參與防災會議，支持中央地方協力救災，但是傅崐萁在災情傳出後，「第一時間做的也是唯一做的」，竟然是拍影片推責任、帶風向。吳思瑤強調，該扛責任的時候，最不需要的就是政治口水，但藍白政客救災的SOP永遠只有一個，就是「推給中央、賴給清德」。

    吳思瑤指出，執政團隊扛下重擔，昨日漏夜在花蓮救災的幾乎都是中央政府團隊，吳直言：「最沒有資格甩鍋卸責的，就是數十年在花蓮作威作福、壟斷政治權力的傅氏夫妻！」吳思瑤提到，民眾黨林憶君，硬扯馬太鞍橋是兩個月前才完工，但馬太鞍橋在2018就完成新建，造謠馬上被抓包。吳最後也質疑：「藍白一搭一唱消費災情，到底是要多邪惡？」

