苗縣財力跳第一級 陳超明：天上掉下來的不是餡餅、是會砸死人的石頭

苗栗縣第一選區立委陳超明指出，「縮衣節食不該是變成富翁的分母」，並認為苗栗縣過去創稅努力未被善待。（資料照）

2025/09/24 10:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕新版財劃法通過後，苗栗縣因財力分級由原本的第五級「跳升」為第一級，與台北市同等級，總統賴清德21日至苗栗縣頭份市義民廟揭匾時，苗栗縣長鍾東錦也向賴清德當場「喊話」，拜託總統出手協助，鍾東錦23日又拜會主計長陳淑姿盼給予3至5年緩衝期。苗栗縣第一選區立委陳超明指出，「縮衣節食不該是變成富翁的分母」，並認為苗栗縣過去創稅努力未被善待。

陳超明說，舊版財劃法因沒有創稅能力機制，導致苗栗縣過去19年努力創稅沒有獲得應有的回饋；他舉例，2006年至去年苗栗縣為中央創稅4610億元，中央僅補助2209億元。相較之下嘉義縣創造國稅1064億元，中央補助2606億元；屏東縣創造國稅2874億元，中央補助3907億元，陳超明認為統計數字只凸顯努力的孩子並沒有被善待。

陳超明強調，中央因應新版財劃法，重新調整財力分級後，苗栗縣因躍升為一級，使得地方配合款將大幅提升，即使統籌分配稅款增加，可能被增加地方配合款抵銷，且依新辦法一般性補助款可能大減，苗栗縣政府必須自行負擔民生、弱勢、教育等法定預算。他強調，苗栗縣突然從財政控管縣市大躍進至財力一級縣市，並稱「天上掉下來的不是餡餅，是會砸死人的石頭」。

