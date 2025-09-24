傅崐萁指農業部不處理堰塞湖被40秒影片打臉 農業部態度連韓國瑜都讚積極

農業部長陳駿季。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍委傅崐萁8月13日在立院黨團協商時，要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，他昨指農業部稱沒有立即潰堤危險才告吹，隨即網路流傳大量相關影片，但檢視8月13日當時協商完整影片，農業部長陳駿季當下回應指出，專家討論指出當地土石鬆軟，若貿然開挖溢流道，會有高風險，但農業部仍會努力去做。

馬太鞍堰塞湖昨下午2時50分溢流，大量土水沖入花蓮光復鄉，傅崐萁稱8月13日時就要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，並指農業部稱沒有立即潰堤危險才告吹，網路更隨即開始流傳傅崐萁質詢農業部長的影片，但掐頭去尾僅剩下陳駿季當時回應該堰塞湖沒有立即潰堤的風險。

傅崐萁的說法則被網友釋出的完整影片打臉，農業部長陳駿季當時回應指出，堰塞湖的壩體長達1.7公里，專家評估沒有立即潰堤的風險，但為了下游的居民，願意努力執行相關工程，但專家針對該堰塞湖的工程多次討論，當地土石鬆軟，若貿然開挖溢流道，恐怕會有較高風險，但農業部仍尊重傅崐萁提出的附帶決議，也會努力去做，但無法一年內就將該堰塞湖清除，因為這牽涉到多專業工程評估，也牽涉到施工的安全性，當時立法院長韓國瑜還讚許農業部積極態度。

網友影片中更直接質疑，明明中央積極處理，但為什麼樺加沙颱風來襲前，身為執行當地民眾疏散工作的花蓮縣縣長徐榛蔚卻在韓國、日本，而傅崐萁的救災卻是忙著找網軍甩鍋中央。

