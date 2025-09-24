為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌要的是東廠不是吹哨者保護協會 沈榮欽：對爆料藍白的人不屑一顧

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/09/24 11:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川22日質疑去年遭國民黨立委徐巧芯政治跟監，整理跟拍者背後人物關係，竟連到民眾黨主席黃國昌；23日王義川進一步指控，其中一名跟拍者疑似是黃的昔日李姓助理，總共領了黃33萬元薪水。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，這麼多年來，黃國昌成立協會只是為了要民進黨的黑料，對於爆料國民黨和民眾黨的人，他從來不屑一顧。黃國昌要的從來不是吹哨者保護協會，而是東廠。

    沈榮欽在臉書PO文表示，每次看到黃國昌支持者談「揭弊」、「吹哨者法案」就忍不住發笑，深深覺得越不了解黃國昌的人越支持他，在新北市兩歲恩恩天使不幸過世，以及高虹安助理費貪污事件中，吹哨者分別受到新北市政府和高虹安很大的壓力，我還特意到黃國昌臉書留言，要他以「公益揭弊者暨吹哨者保護協會」身份，聲援那些吹哨者，免於受到政治力迫害，黃國昌一如預期置之不理。

    沈榮欽直言，這麼多年來，黃國昌成立協會只是為了要民進黨的黑料，對於爆料國民黨和民眾黨的人，他從來不屑一顧。黃國昌要的從來不是吹哨者保護協會，而是東廠，沒想到一語成讖，真的成為東廠了。

