國際更應承認台灣是國家！ 杜奕瑾列台灣與巴勒斯坦的差異

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

2025/09/24 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕包括英國、法國、加拿大、澳洲、比利時等多國近期均宣布承認巴勒斯坦國，使得在193個聯合國會員中，已有超過150國承認巴勒斯坦地位。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，若國際社會真要維護公平與現實，比起承認巴勒斯坦，國際更應該率先承認台灣是一個主權獨立的國家。當世界在呼籲承認巴勒斯坦，應該要先承認台灣。

杜奕瑾在臉書PO文表示，比起巴勒斯坦，國際更應承認台灣是國家，台灣與巴勒斯坦都在國際政治中有「地位未定」的爭議，但兩者的本質並不相同，台灣的實質主權完整。台灣自1949年以來，擁有獨立的政府、軍隊、貨幣、司法與憲政體制，長期有效管轄2300萬人口，不論中國聲稱「一中原則」，台灣事實上從來不受北京政府治理。巴勒斯坦的主權受制於外力，巴勒斯坦部分地區（加薩、約旦河西岸）存在自治政府，但並未能完全掌控疆域，軍事、外交均受到以色列高度制約，巴勒斯坦在聯合國獲得「非會員觀察國」地位，但仍缺乏完整的國家治理實力，換言之，台灣比起巴勒斯坦更符合「國家實質存在」的國際法標準。

杜奕瑾指出，根據舊金山和約，日本放棄對台灣的主權，但條文中並未指定主權移交中國。這造成了「主權未定論」的國際法空間，在國際法的角度，台灣從未屬於中華人民共和國，聯合國第2758號決議，此決議僅處理「中國代表權」問題，並未提及台灣主權歸屬，國際社會經常誤解該決議等同於「承認台灣屬於中國」，但事實並非如此，蒙特維多公約對國家的定義：常住人口（台灣2300萬）、明確領土（台澎金馬）、政府（民主體制、獨立運作）、與他國建立關係的能力（台灣與逾180國有實質外交與貿易關係）台灣完全符合「國家」的四大要件。

杜奕瑾續指，台灣經濟與科技實力，是全球半導體與高科技產業的核心，TSMC影響世界供應鏈安全，人均GDP與生活水準遠超過大多數已被承認的國家，台灣是亞洲少數成熟民主政體，2024 年《民主指數》位列全球前 10%，遠優於許多聯合國會員國，在自由、法治、媒體透明度方面均表現突出，與巴勒斯坦長期受衝突與內部分裂限制形成鮮明對比，國際安全與地緣戰略，台灣位於第一島鏈，是印太安全的核心支點，若國際社會無法承認台灣，實際上是讓中國的武力威脅合法化，這將破壞整個國際秩序。

杜奕瑾分析，為何「比起巴勒斯坦更應承認台灣」，台灣已經「存在」為一國，國際承認只是補上正名，而非創造新實體，巴勒斯坦仍在「追求建國」，主權尚不完整，國際承認具象徵與支持意義，但不會立即改變其現實治理困境，承認台灣更能強化國際秩序的穩定：因為台灣的存在已經是事實，若承認卻遭中國反對，仍比長期否認現實更具正當性與可持續性。

杜奕瑾直言，台灣與巴勒斯坦的國際處境表面相似，實則不同。台灣擁有完整的國家治理能力，符合國際法的國家要件，只因中國壓力而未能獲得普遍承認。相比之下，巴勒斯坦仍在建構其主權體系，承認更多帶有政治支持的象徵，因此，若國際社會真要維護公平與現實，比起承認巴勒斯坦，國際更應該率先承認台灣是一個主權獨立的國家。當世界在呼籲承認巴勒斯坦，應該要先承認台灣。

