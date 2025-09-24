蘭陽女中學生與總統合照遭出征 葉耀元：非黑即白是井底之蛙思維

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，若在網路上看到黑影就開槍，天天都用一種非黑即白的角度來判斷世間萬事萬物，這不僅僅是井底之蛙的行為，更是固步自封不願意用邏輯了解是非對錯的反社會行為。（民眾提供）

2025/09/24 10:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前赴蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與總統合影，卻遭許多藍白支持者惡意出征，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，若在網路上看到黑影就開槍，天天都用一種非黑即白的角度來判斷世間萬事萬物，這不僅僅是井底之蛙的行為，更是固步自封不願意用邏輯了解是非對錯的反社會行為。

葉耀元今日發文表示，「如果跟一個人合照就代表那個人的政治色彩跟傾向，那真的把我的合照通通拿出來看的話，我不就是一個四不像了嗎？我跟藍白綠的政治人物都有合照過喔」；他領高中傑出校友的時候跟張善政合照過，接著2024大選前還主持過柯文哲的討論會，儘管他從頭到尾都沒有支持過柯文哲與民眾黨。

葉耀元說，政治當然有對錯，就像是親中的論述在主權至上的前提之下是無法接受邏輯的檢證。但整天只會在網路上看到黑影就開槍，天天都用一種非黑即白的角度來判斷世間萬事萬物，這不僅僅是井底之蛙的行為，更是固步自封不願意用邏輯了解是非對錯的反社會行為。

葉耀元指出，我因為工作跟專業的緣故，很常會跟立場與意識形態向左的人互動。「拜託一下，這才叫做『正常的社會行為』，請躲在螢幕後面的鍵盤俠長大好嗎？長不大的話，也不要在那邊自以為是的搞破壞好嗎？」

