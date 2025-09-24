海巡敦睦支隊巡航帛琉 台北艦上聯合升旗見證邦誼

海委會海巡署首支敦睦支隊到帛琉巡航，並在海巡船艦上，升起台灣、帛琉兩國國旗；海巡署艦隊分署長黃宣凱與警大水警系學生們合影。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/24 09:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕海洋委員會海巡署驗證新造艦台北艦、花蓮艦性能，舉辦「新造艦成軍遠航訓練暨實習敦睦計畫」，由台北艦及花蓮艦自台北港出發，到友邦帛琉進行訪問，今天上午安全返抵國門；海巡署艦隊分署敦睦遠航創下四項「第一」，包括海巡署成立以來第一支敦睦支隊，尤其首度於海巡署巡航艦「台北艦」上舉行台帛聯合升旗，開創台灣海洋外交的新頁，也見證台帛邦誼緊密、升級。

海巡署表示，18日由駐帛琉大使黎倩儀、帛琉國務部長Gustav Aitaro及司法部長Jennifer Olegeriil在「台北艦」共同主持台帛聯合升旗典禮，我國駐帛琉大使館、駐帛琉技術團、帛琉台灣商會、世界台灣商會聯合總會青商會等各界僑胞數十人熱烈參與，當兩國國旗在台北艦桅桿冉冉升起，演奏兩國國歌時，現場來賓均為之動容。

艦隊分署表示，由台北艦及花蓮艦組成的敦睦支隊，9月11日由海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、中央警察大學校長黃明昭見證，從台北港海巡基地啟航，航向1300浬外的友邦帛琉；航程中，雙艦實施各項海上操演，驗證新造艦裝備的性能及可靠度，警大水警系學生進行觀摩與實作，透過實際航行與艦上生活，學習海上專業技能。

海巡署表示，敦睦支隊15日上午泊靠帛琉Malakal港，停泊帛琉期間，由艦隊分署長黃宣凱率團到帛琉交流訪問，晉見帛琉惠恕仁總統，惠恕仁表示，對台灣海巡的來訪深感振奮，並以「台灣、帛琉是一家親」形容兩國情誼，期盼能建立年度常態交流與共巡，展現「存在即嚇阻」（presence is deterrence）意涵。

海委會海巡署首支敦睦支隊到帛琉巡航，並在海巡船艦上，升起台灣、帛琉兩國國旗，見證邦交；包括帛琉總統惠恕仁、駐帛琉大使黎倩儀等人，都樂見台帛邦誼一家親。（記者吳仁捷翻攝）

海委會海巡署首支敦睦支隊到帛琉巡航，並在海巡台北艦上，升起台灣、帛琉兩國國旗，駐帛琉大使黎倩儀（前）、艦隊分署長黃宣凱（左1）與帛琉國務部長Gustav Aitaro及 司法部長Jennifer Olegeriil，共同在「台北艦」主持台帛聯合升旗，台僑各界也見證。（記者吳仁捷翻攝）海巡提供

海委會海巡署首支敦睦支隊到帛琉巡航，並在海巡船艦上，升起台灣、帛琉兩國國旗；圖為警大生學習利用六分儀觀測天體進行船舶定位。（記者吳仁捷翻攝）

