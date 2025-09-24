被爆取消兒少代表權 台中市府反駁再挨批：說法前後打架、睜眼說瞎話

張育萌質疑，台中市府將去年就公告的兒少代表「遴選計畫」，偷改成「社區參與計畫」，將「兒少代表」變成「社區參與成員」。對於台中市府反駁稱「過去遴選方式太單一，所以重新檢討制度」。張批評「盧市府為什麼要對孩子說謊？」。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

2025/09/24 13:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣青年世代共好協會理事長張育萌近日發文揭露，在全國都有的「兒少代表」，台中市府卻將去年就公告的「遴選計畫」，偷改成「社區參與計畫」，將「兒少代表」變成「社區參與成員」。昨日張育萌再度發文質疑，台中市府先是對此回應稱「制度有兩種」，到了昨傍晚卻又說「因為過去遴選方式太單一，所以重新檢討制度」。前後說法不一讓他直呼「政務官竟然可以這樣胡言亂語？這完全是睜眼說瞎話」，並批評「盧市府為什麼要對孩子說謊？」

張育萌在臉書發文指出，台中市以前讓孩子走進市府，給政策建議，「兒少代表」們提出過很多建設性的建議。譬如說，有孩子觀察到高中同學課業和同儕壓力大，卻預約不到輔導老師，因此跟教育局一起討論，能不能建置線上的諮商輔導預約系統。

請繼續往下閱讀...

張育萌也舉例，早在《道路交通安全基本法》上路前，台中兒少代表就建議交通局，利用交通事故熱點數據，加強學生上下學時段車流分析，確保家長接送或課後班的交通安全。

張育萌表示，有時候，孩子的建議比大人更有「先見之明」，因為那來自他們每天的真實生活。這些建議不是為了「找市府麻煩」，而是實際困境下想出的解方。

張育萌質疑，這次台中市府選完「兒少代表」後，竟然偷偷把他們改名為「社區參與成員」，不再讓他們來開會，也不讓他們提案。媒體揭露這起荒謬事件，黃守達議員也在議會提臨時動議，要求市府恢復兒少代表們原有的職權。盧市府的社會局長竟然說，「本來就有兩種」，一種是「兒少代表」，另一種就是「社區參與成員」。

張育萌對此直呼，「我的老天爺啊，政務官竟然可以這樣胡言亂語？這完全是睜眼說瞎話」。他強調，如果「本來就有兩種制度」，那為什麼去年2月，市府明明公告「兒少代表遴選」，代表們選上、領到聘書了，社會局今年卻偷偷改名，把「遴選計畫」偷天換日改成「社區參與成員」？他也批評，這就是典型偷偷改規定被抓包，說了一個謊之後，就要用一萬個謊來圓。

張育萌也指出，最扯的是，昨日傍晚盧市府又改口。社會局稱「因為過去遴選方式太單一，所以重新檢討制度，由機關推薦不同族群的兒少」。對此張育萌也批評，「才短短不到8小時，盧市府的說法就前後打架。剛上班的時候說「制度有兩種」，快下班又承認「我們檢討改制度」。

張育萌質疑，「同一個盧市府卻朝三暮四，答案很清楚——盧市府親手把孩子發聲的權利剝奪」，並批「敢做卻不敢承認，騙家長、騙孩子，現在甚至開始騙全國人民」。

張育萌也提到，上一次盧秀燕硬拗「有兩種」的，是財劃法公式，結果秒被財政部打臉；這一次，是「兒少制度」。手法如出一轍，永遠不願意認錯。

張育萌在文末也貼出一段話，表示是來自一位兒少代表的家長，內容如下：

我是一位家長，也是一位始終相信教育與公民參與的市民。⋯⋯我們不是要孩子從小就進入政治，也不是要他們擁有什麼特權。我們只是希望，他們能從這個社會中學會參與、學會表達、學會對公共事務有感。我們告訴他：『你的聲音是有力量的。』但現在，政府卻用行動告訴他：『你再怎麼努力，我們一句話就能取消你存在的價值。』

⋯⋯如果我們不能為自己的孩子發聲，那我們還有什麼資格要求他們勇敢？孩子們已經做得夠好了，現在，是我們大人該站出來的時候了。

