花蓮堰塞湖溢流釀災 吳靜怡揭時間序：紅色警戒徐榛蔚還在國外

颱風樺加沙近日過境，為東部帶來龐大雨量，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，外界質疑花蓮縣長徐榛蔚在22日上午仍在國外未返國。（資料照）

2025/09/24 11:07

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風樺加沙近日過境，為東部帶來龐大雨量，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，外界質疑花蓮縣長徐榛蔚在22日上午仍在國外未返國。媒體人吳靜怡發文分享相關時間序，質疑22日上午已經紅色警戒，徐榛蔚卻到當天傍晚才歸國。她也批評，徐榛蔚縣長早就應該坐鎮災害應變中心，而不是像一堆網軍故意網路恐嚇「災情嚴重，應該不會有政治口水了吧！」

今年7月間由於薇帕颱風外圍環流帶來雨量，造成國有林地崩塌，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖。近日樺加沙颱風過境，又在花蓮山區帶來超過500毫米雨量，堰塞湖於昨天下午2點40分發生大規模溢流，光復鄉市區也遭受嚴重災情。立法院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁反而要求行政院「負起責任」解決。

吳靜怡在臉書發文指出，花蓮這麼美，沒有人不愛花蓮，對花蓮再多愛一點，就會發現堰塞湖新聞、短影音都是傅崐萁，公關操作的背後，是不是在遮掩花蓮縣的黃色警戒到紅色警戒，第一時間，縣民求助縣長時，縣長在韓國於是沒有即時歸國。

「馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流前，花蓮防災會議為什麼是由副縣長代報告？」吳靜怡直言，副縣長開口就說出了答案：「縣長人在國外」，她對此質疑，「在相當嚴峻的堰塞湖壩頂溢流前，花蓮縣縣長出國三天後，知道花蓮進入黃色警戒了，還不回台灣？」

吳靜怡也列出相關時間序，包含9月21日上午11點，林保署通報花蓮縣府黃色警戒，細胞廣播簡訊開始發送。9月22日上午7點升為紅色警戒，持續發細胞廣播提醒民眾避難，總統賴清德強調垂直疏散，影響1837戶逾8500人，多數垂直疏散，少數至安置所，氣象預測雨量增加，預估23日中午前溢流。9月23日則是再發5次通報。至於18日就前往韓國拜訪的縣長徐榛蔚，是接到內政部部長電話、才於22日傍晚歸國。

吳靜怡強調，中央與縣府跨部會小組從8月起演練，網站相關資訊公開揭露的很清楚，徐榛蔚應該要學盧秀燕立馬回台灣，當國家緊急撤離居民時，縣長傍晚才回國？這樣對嗎？

吳靜怡也質疑，傅崐萁在災變中心特別提到：「花蓮縣長徐榛蔚爲花蓮韓國直航，到韓國訪問，劉世芳一通電話，馬上從韓國趕回來。」對此吳靜怡質疑「傅崐萁大立委要我們掌聲感謝太太徐榛蔚縣長，黃色警報不回來，紅色警報也不急，反正傍晚就回來了嗎？」

吳靜怡也批評，當花蓮人問縣長在哪裡？一堆網軍故意網路恐嚇「災情嚴重，應該不會有政治口水了吧！」拜託，徐榛蔚縣長本來就應該坐鎮災害應變中心，不是人回來，網軍也都一起帶回來好嗎？

吳靜怡在文末也直言，無論從網軍到狗仔，到底誰操縱了最多的側翼影響國家，用網路輿論、短影片、特定媒體掩蓋或是轉移焦點，大家會越看越清楚，那不只是境外勢力，而是境內擁有大量公權力和不明資金的協作者。

強颱樺加沙逼近，總統賴清德及行政院長卓榮泰22日下午坐鎮中央災害應變中心，不過，輪到花蓮縣報告時，是由副縣長顏新章代替，他當時急忙解釋，由於縣長徐榛蔚人還在國外，馬上要趕回來了。（資料照）

