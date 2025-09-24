為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    苗栗財力分級躍升第1級 鍾東錦北上拜託中央給3至5年緩衝期

    苗栗縣明年度財力分級躍升為第1級，縣長鍾東錦昨（23）北上向行政院主計總處拜託，並爭取訂定緩衝3至5年的「落日條款」。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣明年度財力分級躍升為第1級，縣長鍾東錦昨（23）北上向行政院主計總處拜託，並爭取訂定緩衝3至5年的「落日條款」。（圖由苗縣府提供）

    2025/09/24 08:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，苗栗縣明年度財力分級躍升為第1級，將致財政窘困的苗縣府於縣政推動不力。縣長鍾東錦除於22日賴清德總統訪苗當面陳情，昨（23）再北上向行政院主計總處拜託，並爭取訂定緩衝3至5年的「落日條款」，讓苗栗有足夠喘息並強化財政體質的時間。

    鍾東錦昨率縣府主計處長顏香儒、財政處長郭春美北上陳述意見，由行政院主計總處主計長陳淑姿與公務預算處長徐永議及科長鄭傑珊回應建議與訴求事項。立委陳超明及邱鎮軍國會辦公室主任詹嘉玲、賴士葆國會辦公室主任朱曉明也參加。

    鍾東錦感謝中央提供經費讓縣府得以周轉並順利運作，但表示苗栗縣不但人均預算全台最低，又是負債最多且財政唯一接受控管的縣市，預算遠少於鄰近縣市，更遑論六都一個局的預算就與苗栗縣總預算相當，情何以堪。

    「不論國民黨或民進黨執政都對不起苗栗人！」鍾東錦並直言，苗縣府財政變差，也許縣府、縣議會都有責任，他反問難道中央沒有「縱容」的責任嗎？不能全由縣政府承擔，期待中央協助解決。負面的示範後來促使主計及審訊單位從嚴審核，這是苗栗唯一的「貢獻」。

    鍾東錦強調，苗栗縣的債務不能推，一定會負扛起責任。但苗縣府明年預算只有300億出頭，還必須還債，財力分級列為1級，將來爭取補助時需要更沉重的配合款負擔，恐無餘力出手推動更多縣政建設，希望站在中央與地方合作的立場，考量不要一下把財力分級從5級調升到1級，應採更合理設算的分級制度。他拜託中央再給苗栗3到5年的緩衝時間，財政不致捉襟見肘，依計畫甚至加速還債，等財政體質更健全時，再著手調整苗栗的財力分級。

    陳淑姿說，苗栗縣因為多重因素，被認為財力分級應有特殊考量，針對地方訴求，財力分級不要從5級跳到1級，配合款將讓地方政府喘不過氣。對於地方因疑慮和爭取保留財政被控管的縣市列入財力分級考量條文的建議，她回行政院會詳細向院長報告，盡量協助解決多年來的財政困境。

    鍾東錦拜託中央再給苗栗3到5年的緩衝時間。（圖由苗縣府提供）

    鍾東錦拜託中央再給苗栗3到5年的緩衝時間。（圖由苗縣府提供）

    行政院主計總處主計長陳淑姿表示會將地方建議，回行政院會詳細向院長報告，盡量協助解決多年來的財政困境。（圖由苗縣府提供）

    行政院主計總處主計長陳淑姿表示會將地方建議，回行政院會詳細向院長報告，盡量協助解決多年來的財政困境。（圖由苗縣府提供）

