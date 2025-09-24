為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    招兵買馬！民眾黨台中市黨部擬邀2無黨籍議員入黨

    民眾黨中市黨部有意邀請無黨籍議員陳廷秀加入民眾黨。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部有意邀請無黨籍議員陳廷秀加入民眾黨。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/24 07:38

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨正著手布局2026年縣市長及市議員的選舉，目前台中市只有2席民眾黨議員，分別是江和樹及陳清龍，而身兼市黨部主委陳清龍表示，民眾黨要壯大地方基層實力，他有意邀請中市議會無黨籍議員的陳廷秀及吳佩芸兩人加入民眾黨，將擇日拜訪兩人。

    對此，陳廷秀表示，明年就要選議員，他現在就是把議員該做的職責做好，一切等陳清龍來訪時再說；吳佩芸表示，只要對台中好，對於各方友善的合作，她都願意接觸，願意聊。

    民眾黨前黨主席柯文哲已交保，民眾黨2年條款如期實施，陳清龍將在明年進入立法院擔任立委一職，而民眾黨在台中市議會便只剩一席，民眾黨希望能在中市議會成立黨團，一開始想邀請陳廷秀加入黨團，不過，陳清龍明年將成不分區立委，又將再少一席，因此邀請入黨團便暫擱。

    不過，陳清龍強調，身為民眾黨地方黨部主委，就是要壯大民眾黨的基層實力，因此他希望民眾黨明年市議員選舉至少能當選3席，讓黨團能夠成立。

    陳清龍表示，他將擇日拜訪陳廷秀及吳佩芸， 遊說他們兩人加入民眾黨，而且兩人實力雄厚，能壯大民眾黨的地方實力，加上江和樹，將可讓民眾黨在台中市議會成立一個黨團，發揮民眾黨在台中市的實力。

    民眾黨中市黨部有意邀請無黨籍議員吳佩芸加入民眾黨（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部有意邀請無黨籍議員吳佩芸加入民眾黨（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍計劃邀請兩位中市無黨籍議員加入民眾黨。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍計劃邀請兩位中市無黨籍議員加入民眾黨。（記者蘇金鳳攝）

