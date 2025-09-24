柯P政治獻金案出現新角色！四叉貓揭「人頭回捐」高薪戲碼！

柯文哲23日出庭。（記者劉信德攝）

2025/09/24 00:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院週二（23日）審理民眾黨前主席柯文哲等人侵占政治獻金等案，傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證。針對檢方提到「陳乙辰」、「吳雅鴻」這2個名字，網紅「四叉貓」劉宇數天前就踢爆，民眾黨內有許多聽都沒聽過的人，月薪高達20萬元，23日進一步推理出柯文哲一夥人找人當「人頭」，回捐薪水給黨籍議員的戲碼，引發網友熱議。

檢方指控柯文哲藉木可公司侵占6千多萬元政治獻金，北院合議庭23日傳喚李文娟作證。檢察官在詰問過程中，提到柯文哲2024年5月8日傳了一則內容為「雲林陳乙辰在未來一年給他100萬，當作地方經費」的訊息給李文娟，詢問李文娟傳給白營雲林縣議員陳乙辰的「吳雅鴻勞務報酬簽領單」，是否與柯文哲的指示有關？隨後檢方追問，為何李文娟要在2024年7月5日和8月12日分兩次傳送名為「勞務報酬簽領單-吳雅鴻.xlsx」的電子檔給陳乙辰？

請繼續往下閱讀...

上述2個問題指涉「吳雅鴻」這號人物領資金，李文娟皆拒絕證言。值得一提的是，「陳乙辰」和「吳雅鴻」這2個名字，過去從未正式出現在與柯文哲的相關案件中，但四叉貓早在上週翻查柯文哲政治獻金專戶時就發現，2024年非選舉期間用「選舉使用支出」的名義讓多名幹部爽領高薪，而且有不少連聽都沒聽過的幹部月薪高達20萬，其中就包括吳雅鴻。

不只如此，四叉貓21日還發文提及陳乙辰，懷疑吳雅鴻可能是陳乙辰底下的幕僚或人頭，沒想到才過2天，檢方庭上詰問就多了這2個侵占政治獻金案的關鍵人物。四叉貓23日興奮地PO文，「想看預告片快來訂閱我這台，我上週就預告過『吳雅鴻』的戲份啦！今天（9/23）李文娟出庭，檢方提到柯文哲曾經傳訊息，『雲林陳乙辰在未來一年給他100萬，當作地方經費』，檢調詢問李文娟，這則訊息跟『吳雅鴻』有沒有關係，李文娟拒絕回答……」

他接著說：「李文娟拒絕回答沒關係，我幫忙把劇情都推測完了！柯文哲政治獻金專戶剩餘6000萬，他要拿100萬給陳乙辰，但又想避嫌，所以找『吳雅鴻』填勞報單當人頭，『吳雅鴻』每個月跟柯文哲領20萬元的薪水（註：非選舉期間使用柯文哲政治獻金專戶的賸餘款支付薪資），然後『吳雅鴻』再回捐給民眾黨雲林縣議員陳乙辰。不過『吳雅鴻』只有領到去年9月初，總共領4次，全部加起來領80萬元，尚欠20萬元，因為柯文哲去年9月就被抓走啦！『又』是一個跟民眾黨領錢再回捐薪水的！咦，我怎麼會說『又』呢？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法