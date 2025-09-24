代誌大條囉！黃國昌昔助理爆跟監王義川 他翻政治獻金驚見薪水回捐

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/24 00:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川22日質疑去年遭國民黨立委徐巧芯政治跟監，整理跟拍者背後人物關係，竟連到民眾黨主席黃國昌；23日王義川進一步指控，其中一名跟拍者疑似是黃的昔日李姓助理，總共領了黃33萬元薪水。網紅「四叉貓」劉宇翻查黃國昌2016年的政治獻金專戶，發現李姓助理曾捐給黃10萬元，懷疑有「回捐薪水」之嫌，引發網友熱議。

針對去年6月遭跟拍事件，王義川23日再次召開記者會指出，跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人，與民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時的競選團隊的助理「李郁衿」同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水，若是同一人，黃國昌該負起政治責任。

請繼續往下閱讀...

隨後知名政論節目主持人李正皓加碼爆料，李郁衿不僅是黃國昌2016競選立委的團隊員工，還在黃國昌擔任時代力量黨主席之後加入時代力量，並且參選過黨代表，在時力是名副其實的黃國昌人馬；媒體人詹凌瑀也踢爆，李郁衿同時也是黃國昌妻子高翔的左右手，兼閨蜜兼家中孩子的家教，要求黃國昌說清楚與李郁衿的關係，及她與其妻子的關係。面對這些指控，黃國昌完全不正面回應，不斷「打太極」說「懶得理他」，還罵綠營和王義川不斷在秀下限，被外界酸「心虛」、「問A答B」。

而四叉貓23日晚間曬出黃國昌2016年選立委時的政治獻金專戶資料，「『李郁衿』今天討論度蠻高的，所以想說順便問一下，2016年，黃國昌參選立委時，有一個住在台北市內湖區的李郁衿，她跟黃國昌領了33萬的薪水，然後又有一個住在新北市新莊區的李郁衿，她捐給黃國昌10萬元……請問這兩個李郁衿是不是同一個人啊？如果是的話，我能不能講『又』是回捐薪水呢？」

網友紛紛表示，「貓貓別再打啦，國昌要哭了」、「法律追訴期應該還沒過吧？看樣子立法院的會期又要綿綿無絕期了」、「黃國昌又要被司法迫害囉」、「哇賽，回捐耶，這條大的」、「又是助理費回捐的故事，有沒有人去檢舉這件事？」、「民眾黨怎麼都專門出這種坑助理錢的人」、「又有挖土姬的即視感！」、「他又要說你變態囉」、「黃太太又要不開心了」、「又是回捐？ 真不知道他們平常都靠什麼生活的」、「民眾黨很愛回捐薪水？」、「難怪高紅安一直不服氣，原來她在民眾黨不算最過份的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法