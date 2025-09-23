為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    第3屆透明晶質獎 新北市經發局獲「整體廉能作為」特優殊榮

    新北市經發局長盛筱蓉表示，廉能是政府最基本的價值。（新北市經發局提供）

    

    2025/09/23 23:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕法務部廉政署昨公告第3屆「透明晶質獎」獲獎機關，全國共5機關獲「整體廉能作為」類的特優殊榮，新北市經濟發展局為其中之一，經發局長盛筱蓉表示，此次獲獎，代表中央對經發局推動「誠信政府、深化廉政文化、落實便民服務」的高度肯定。

    法務部廉政署主辦的「透明晶質獎」，是行政機關在廉能透明治理上的最高榮譽，此屆全國僅財政部關務署臺北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市捷運工程局、新北市經發局、彰化縣地方稅務局等5機關獲「整體廉能作為」特優肯定。

    盛筱蓉表示，經發局近年來積極優化招商與審查流程，打造公開透明的制度機制，並建立「企業服務廉政平臺」，讓企業與市民清楚掌握政策資訊，杜絕不當關說與疑慮，同時持續推動廉政教育與員工訓練，提升同仁的誠信意識，讓廉能文化深植於日常行政。

    盛筱蓉強調，廉能是政府的根本價值，透明是城市的核心競爭力，此次榮獲透明晶質獎，不僅彰顯經發局長期努力，也為持續前行、再創卓越奠定新里程碑。

