財劃法重新分配權責 北市府批中央：只有簡報沒有公文

台北市府副發言人魏汶萱表示，中央要轉移到地方的權責，連公文都沒有。（資料照，台北市政府提供）

2025/09/23 21:19

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安砲轟中央在財劃法重新分配後，不再補助地方政府推動學校午餐採用國產食材經費，嚴重衝擊孩子權益，苦不能苦孩子，北市將以市府預算支應營養午餐經費。行政院回應，明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億元，居全國之冠。學校，營養午餐、校園水電費等事項，回歸地方辦理。北市府副發言人魏汶萱表示，中央要轉移到地方的權責，連公文都沒有。

蔣萬安受訪聲稱，中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，都沒有和地方政府好好溝通、協調、交換意見；日前他有當面向行政院長卓榮泰表達，希望中央盡快召開事權會議，盡快釐清相關權責，不是單方面、恣意片面決定。

行政院發言人李慧芝駁斥說，相關討論於9月13日行政院長卓榮泰邀請全國各地方政府參與會議時，就已經提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天6都首長皆有出席。行政院主計總處17日再次與各地方政府主計開會討論時，也再度充分說明回歸的事權，並於19日將會議紀錄發送給各地方政府。

李慧芝進一步指出，台北市明年度統籌分配稅款增加452億，居全國之冠，地方首長應本於職責，向市民說明，鉅額增加的數百億款項將如何規劃使用。

魏汶萱表示，9月13日會議當天，蔣萬安已經明確表達中央和地方必須進一步協商，並公開表示不同意行政院的作法，也提出行政院應該先明確列出預定調整項目與比例，並先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入交換意見，而不是像停止補助學校電費，突然一紙公文發給地方，檢討事權也絕對不應該是單向的檢討。

魏汶萱表示，面對各地方政府明確的反對，行政院只把自己想講的放在簡報、不聽地方意見就執意做成會議結論，這不是溝通、不是開會，更沒有做到行政院自己說的「全面釐清中央地方權責」。甚至現在要轉移到地方的權責，連公文都沒有，這是所謂的全面釐清嗎？

